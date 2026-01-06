شرطة دبي تُحذر من عروض العمالة المنزلية الوهمية عبر منصات التواصل

أطلق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تحذيراً شديد اللهجة للجمهور، داعياً إلى ضرورة الحيطة والحذر من العروض والخدمات المشبوهة التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتوفير واستقدام الفئات المساعدة والعمالة المنزلية.
أساليب احتيالية للاستقطاب
وأوضح المركز أن هذه الإعلانات البراقة غالباً ما تكون واجهة لعمليات احتيالية يُديرها أشخاص يسعون لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مستغلين حاجة الأسر لخدمات العمالة المنزلية، حيث يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بعروض تبدو ميسرة وسريعة، بهدف دفعهم لتحويل مبالغ مالية قبل إتمام الإجراءات الرسمية.
التعامل مع الجهات المرخصة.. صمام أمان
وفي إطار سعيها لحماية أفراد المجتمع، شددت شرطة دبي على أهمية حصر التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة والمعتمدة رسمياً داخل الدولة. وأكدت أن الالتزام بالقنوات القانونية هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق جميع الأطراف، محذرة من الانسياق وراء أي جهة تدعي قدرتها على استقدام العمالة بعيداً عن الأطر التشريعية والإجراءات التي سنتها الدولة في هذا الشأن.
حملة "كن واعياً للاحتيال"
يأتي هذا التحذير ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي يبذلها المركز عبر حملته المستمرة تحت شعار "كن واعياً للاحتيال"، والتي تهدف إلى رفع مستوى الحس الأمني لدى الجمهور، وتعزيز قدرتهم على كشف الأساليب المتطورة لجرائم النصب الإلكتروني والواقعي، والتشديد على ضرورة الوثوق فقط في الجهات ذات الصفة الرسمية.
قنوات الإبلاغ الرسمية
واختتم مركز مكافحة الاحتيال بيانه بدعوة الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو جرائم قائمة، وذلك عبر الأدوات التقنية والخدمية التي وفرتها القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تشمل:
تطبيق شرطة دبي الذكي.
منصة eCrime المخصصة للبلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.