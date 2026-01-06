شرطة دبي تُحذر من عروض العمالة المنزلية الوهمية عبر منصات التواصل

وفي إطار سعيها لحماية أفراد المجتمع، شددت شرطة دبي على أهمية حصر التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة والمعتمدة رسمياً داخل الدولة. وأكدت أن الالتزام بالقنوات القانونية هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق جميع الأطراف، محذرة من الانسياق وراء أي جهة تدعي قدرتها على استقدام العمالة بعيداً عن الأطر التشريعية والإجراءات التي سنتها الدولة في هذا الشأن.