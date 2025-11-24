شرطة دبي تحذر من زيادة عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت﻿

حذّرت شرطة دبي السكان بعد تسجيل ارتفاع في حالات “فرص الاستثمار” عبر الإنترنت التي تعد بعوائد شهرية ثابتة تصل إلى 10 في المئة دون أي مخاطر؛ وهي عروض قالت الشرطة إنها علامات واضحة على الاحتيال.
وصدر التنبيه عن مركز مكافحة الاحتيال التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ظل تزايد التقارير حول شركات تروّج لمثل هذه المخططات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإعلانات مدفوعة على الإنترنت.
وأوضحت الشرطة أن هذه الجهات غالباً ما تسيء استخدام أسماء وشعارات مؤسسات مالية مرموقة لتبدو وكأنها شركات شرعية، رغم عدم امتلاكها تراخيص سارية من الجهات التنظيمية المختصة.
ووفقاً لشرطة دبي، فإن المحتالين الذين يديرون هذه المخططات يعتمدون عادةً على نظام هرمي شبيه بالهرم المالي، حيث تُستخدم الأموال التي يتم جمعها من المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمشاركين السابقين لخلق انطباع زائف بالربحية — إلى أن يختفي القائمون على المخطط بالأموال.
وأكدت الشرطة أن توقع عوائد شهرية مضمونة بنسبة 10 في المئة أو أكثر أمر غير واقعي ضمن أي بيئة استثمارية خاضعة للرقابة. وأشارت إلى أن العوائد المرتفعة ترتبط دائماً بمستويات مخاطرة مماثلة، ما يجعل العروض التي تَعِدُ بـ“أرباح بدون مخاطر” إشارة خطر كبرى على وجود احتيال مالي.
ودعت الشرطة السكان إلى التحقق من تراخيص أي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وتجنّب الاغترار بوعود “الربح السريع” التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها. كما حثّت على الإبلاغ الفوري عن أي إعلانات أو أنشطة مشبوهة عبر منصة “eCrime” أو من خلال الاتصال على الرقم 901.
وأضافت شرطة دبي أن مكافحة الاحتيال المالي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مؤكدة على ضرورة رفع الوعي العام لمنع السكان من الوقوع ضحايا لمثل هذه المخططات.