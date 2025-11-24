شرطة دبي تحذر من زيادة عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت﻿

ودعت الشرطة السكان إلى التحقق من تراخيص أي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وتجنّب الاغترار بوعود “الربح السريع” التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها. كما حثّت على الإبلاغ الفوري عن أي إعلانات أو أنشطة مشبوهة عبر منصة “eCrime” أو من خلال الاتصال على الرقم 901.