شرطة دبي تحذر من تقلبات جوية وتدعو إلى توخي الحذر

في التنبيه الذي أُرسل إلى هواتف السكان، قالت شرطة دبي إن المدينة من المتوقع أن تشهد تقلبات في الأحوال الجوية، وحثّت الجمهور على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.