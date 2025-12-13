شرطة دبي تحذر من تقلبات جوية وتدعو إلى توخي الحذر

أصدرت السلطات في دبي تنبيهاً عاماً للسلامة يحذر السكان من حالة الطقس غير المستقرة والمتوقعة في الإمارة.
في التنبيه الذي أُرسل إلى هواتف السكان، قالت شرطة دبي إن المدينة من المتوقع أن تشهد تقلبات في الأحوال الجوية، وحثّت الجمهور على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
نُصح السكان بالابتعاد عن الشواطئ والامتناع عن الإبحار. كما حذر التنبيه الناس من الاقتراب من الأودية ومناطق جريان المياه والمناطق المنخفضة.
وحثّت شرطة دبي قائدي المركبات على توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.
واختتمت شرطة دبي التنبيه بنصح السكان بالبقاء يقظين والحفاظ على سلامتهم.