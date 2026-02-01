شرطة دبي تحذر من تزايد عروض العمل عن بعد الوهمية

أصدرت شرطة دبي تحذيراً للمقيمين بشأن تزايد عروض العمل عن بعد الوهمية بدوام جزئي يوم الأحد الموافق 1 فبراير.
أوضحت السلطات كيف تتم عملية الاحتيال، والتي تنبع عادةً من استغلال المحتالين لرغبة الأشخاص في تحسين دخلهم من خلال الترويج لفرص عمل غير موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
غالباً ما تعد هذه العروض بأرباح سريعة مقابل مهام بسيطة عبر الإنترنت. ثم يُطلب من الضحايا دفع رسوم تسجيل أو تفعيل حساب، أو تحويل أموال، أو مشاركة تفاصيل شخصية ومصرفية.
في بعض الحالات، يسيء المحتالون استخدام الحسابات المصرفية للضحايا في أنشطة مشبوهة أو غير قانونية دون علمهم، مما يعرضهم لعواقب قانونية محتملة.
كجزء من حملة 'احذر من الاحتيال'، سلطت السلطات الضوء على أن أصحاب العمل الشرعيين لا يفرضون رسوماً على التوظيف وحثت الجمهور على التحقق من مصداقية أي عرض عمل عن بعد قبل التعامل معه.
تم نصح المقيمين بما يلي:
تجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المصرفية مع أطراف غير موثوقة.
لا تقم بتحويل الأموال أبداً مقابل التوظيف.
تعامل فقط مع المؤسسات المعترف بها والموثوقة رسمياً.
كما دعت شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي احتيال مشتبه به عبر منصة eCrime أو بالاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.