شرطة دبي تحذر من "ترندات" الموت: لا تجعل "اللايك" ثمناً لحياة طفلك

أصدرت شرطة دبي، يوم الجمعة، تحذيراً شديداً لأولياء الأمور والمراهقين بشأن "الانتشار المتزايد لما يسمى بالتحديات القاتلة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديداً خطيراً على الأرواح".

وأوضحت السلطات في مقطع فيديو قصير أن هذه الصيحات (الترندات) تتضمن ممارسات متهورة مثل "كسر الجمجمة"، و"الخنق"، و"حبس الأنفاس"، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة، مضيفة: "غالباً ما تجذب هذه التحديات المراهقين الباحثين عن الإثارة أو لفت الانتباه عبر الإنترنت، دون إدراك كامل للعواقب الوخيمة".

وأشارت شرطة دبي إلى أن "تحديات مماثلة في دول أخرى أدت بالفعل إلى إصابات حرجة وفيات"، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي سلوك خطير أو غير لائق عبر الاتصال بالرقم 901 أو من خلال خدمة "عين الشرطة" المتاحة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.

كما أكدت شرطة دبي مجدداً: "نحث العائلات على التحدث بانفتاح مع أبنائهم حول مخاطر تقليد المحتوى الضار المشترك على وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدتهم على مقاومة ضغوط الأقران أو الرغبة في الشهرة عبر الإنترنت".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تحذيرات سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها السلطات أولياء الأمور إلى توخي الحذر بشأن استهلاك أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2020، حذرت وزارة التربية والتعليم في الإمارات الطلاب من القيام بمزحة خطيرة عبر الإنترنت انتشرت على منصة "تيك توك"، وتتضمن خداع صديق أو أحد المعارف للقفز في الهواء من أجل تصوير فيديو، وأثناء وجود الضحية في الهواء، يتم سحب ساقيه من تحته، مما يؤدي إلى سقوطه بشكل مسطح على ظهره على الأرض.

يُذكر أن ذلك التحدي الذي ظهر قبل أكثر من خمس سنوات تسبب في إصابة العديد من المراهقين حول العالم. كما ظهر تحدٍ آخر تضمن قيام شبان بتناول مسحوق غسيل الملابس وتحدي الآخرين للقيام بالشيء نفسه.