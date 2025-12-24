شرطة دبي تحذر من الوقوع في فخ تذاكر الحفلات والفعاليات المزيفة

وأضاف إيفان: «أسلوب دفع الأموال هو المؤشر»، موضحًا أن المواقع المزيفة قد تستخدم بوابات دفع مقلّدة أو تدفع المستخدمين إلى تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية. كما أشار إلى أن من بين الأساليب الشائعة خداع المستخدمين في رمز التحقق OTP، إذ يعتقد المشترون أنهم يوافقون على خصم بسيط، بينما هم في الحقيقة يصرّحون بسحب مبلغ أكبر بكثير.