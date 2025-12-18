شرطة دبي تحذر من الخروج إلا للضرورة حتى ظهر الجمعة

مع توقع الأحوال الجوية غير المستقرة في جميع أنحاء البلاد، أصدرت شرطة دبي تنبيهًا طارئًا تحث فيه السكان على اتخاذ الاحتياطات.
تم حث السكان على تجنب الخروج "إلا للضرورة القصوى" حتى منتصف نهار الجمعة.
في غضون ساعات قليلة، من المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد، مع توقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في دبي.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) تنبيهًا أصفرًا ليوم غد، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الغربية والساحلية من الإمارات، بما في ذلك الفجيرة. من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إثارة الغبار والرمال، مما يقلل من الرؤية الأفقية.
التنبيه ساري حتى الساعة 4 مساءً يوم الجمعة.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير غدًا، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية. ستتراوح درجات الحرارة بين 17°C و22°C في أبوظبي، و16°C و23°C في دبي، و15°C و21°C في الشارقة.