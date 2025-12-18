شرطة دبي تحذر من الخروج إلا للضرورة حتى ظهر الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) تنبيهًا أصفرًا ليوم غد، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الغربية والساحلية من الإمارات، بما في ذلك الفجيرة. من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية في إثارة الغبار والرمال، مما يقلل من الرؤية الأفقية.