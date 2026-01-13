شرطة دبي تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات

في توجه متزايد، حذرت شرطة دبي من أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتزوير المستندات الرسمية وغير الرسمية. وحثوا السكان والمؤسسات على البقاء يقظين، مشيرين إلى أن هذا التكتيك مرتبط بشكل متزايد بالاحتيال المالي ومحاولات الالتفاف على القانون. حذرت شرطة دبي يوم الثلاثاء (13 يناير) من أن الغرامات المفروضة على مثل هذه المخالفات يمكن أن تصل إلى 750 ألف درهم.