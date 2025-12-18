شرطة دبي تحذّر من ارتياد البحر خلال الأجواء غير المستقرة

وأكد الشامسي أن سلامة الجمهور تظلّ أولوية قصوى خلال فترات الطقس غير المستقر، مشيراً إلى أن فرقاً متخصصة ومدرّبة على التعامل مع حالات الطوارئ البحرية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة. كما دعا الجمهور إلى التواصل مع مركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 في حال وقوع أي طارئ.