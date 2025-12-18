شرطة دبي تحذّر من ارتياد البحر خلال الأجواء غير المستقرة

حثّت شرطة دبي السكان والزوار والسياح على الابتعاد عن البحر وتجنب استخدام الوسائل البحرية في ظلّ الطقس غير المستقر الذي تشهده أنحاء دولة الإمارات.
تأتي هذه التحذيرات كجزء من الإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات، حيث شددت الجهات المعنية على أن التغيّرات المفاجئة في حالة البحر قد تشكل مخاطر جسيمة.
وقال المقدم علي حمد الشامسي، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة، إن جاهزية قصوى تم تفعيلها في جميع الوحدات البحرية والساحلية. وقد تم وضع خطة بالتعاون مع الشركاء داخل وخارج شرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ بحري.
وتم تكثيف الدوريات البحرية على امتداد موانئ دبي ونقاط التفتيش الساحلية، كما تم نشر دوريات على الشواطئ العامة والخاصة لضمان التغطية الكاملة والاستجابة الفورية لبلاغات الطوارئ.
وأكد الشامسي أن سلامة الجمهور تظلّ أولوية قصوى خلال فترات الطقس غير المستقر، مشيراً إلى أن فرقاً متخصصة ومدرّبة على التعامل مع حالات الطوارئ البحرية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة. كما دعا الجمهور إلى التواصل مع مركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 في حال وقوع أي طارئ.
كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الالتزام التام بالتعليمات الرسمية وتجنب السباحة أو استخدام المعدات البحرية الترفيهية مثل الدراجات المائية (الجت سكي) والقوارب الصغيرة والمطاطية، محذّرة من أن الرياح القوية والأمواج العالية والتغيّرات السريعة في حالة البحر قد تشكّل خطراً على الأرواح.