شرطة دبي تحذر من إعلانات "الوظائف الجزئية الوهمية"

وشددت السلطات على ضرورة عدم مشاركة الأفراد بياناتهم الشخصية أو المصرفية مع جهات غير مُوثَّقة. وهذا يُساعد على تجنُّب أي طلب لتحويل الأموال أو استخدام معلومات الحسابات الشخصية.