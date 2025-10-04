الإمارات

شرطة دبي تحذر من إعلانات "الوظائف الجزئية الوهمية"

يستخدم المحتالون هذه الإعلانات كفخاخ لجذب الضحايا إلى أنشطة غير قانونية
حذّرت شرطة دبي الجمهور من تزايد الإعلانات الوهمية التي تدّعي توفير فرص عمل بدوام جزئي برواتب مغرية. وذكرت السلطات أن هذه الإعلانات الاحتيالية تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

يستخدم المحتالون هذه الإعلانات كمصائد لإغراء الضحايا بأنشطة غير قانونية. تشمل هذه الأنشطة فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، أو تحويل أموال من مصادر مجهولة، أو تنفيذ مهام مرتبطة بمخططات احتيالية أخرى.

إذا تم إساءة استخدام البيانات الشخصية لضحية الاحتيال في أنشطة إجرامية، فقد يتعرض للمساءلة القانونية.

أكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ضرورة توخي الحذر والتأكد من مصداقية أي جهة عمل قبل التقدم للوظائف المعلن عنها عبر الإنترنت.

وشددت السلطات على ضرورة عدم مشاركة الأفراد بياناتهم الشخصية أو المصرفية مع جهات غير مُوثَّقة. وهذا يُساعد على تجنُّب أي طلب لتحويل الأموال أو استخدام معلومات الحسابات الشخصية.

إذا لاحظت إعلاناً مشبوهاً، قم بالإبلاغ عنه فوراً عبر منصة eCrime أو بالاتصال بالرقم 901. وأكدت سلطات دبي أن الوعي العام يظل خط الدفاع الأول ضد المحتالين.

