شرطة دبي تحذر: لا تقعوا في فخ"التأشيرات الوهمية" للعمل

أصدرت شرطة دبي تحذيرًا للسكان بشأن زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بتأشيرات العمل، داعية الجمهور إلى البقاء يقظين ضد المحتالين الذين يقدمون عروض عمل ورعاية تأشيرات بدون أساس قانوني.
صدر التحذير من مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات الجنائية، الذي قال إن المحتالين غالبًا ما يغوون الضحايا بوعود كاذبة بوظائف مضمونة أو تأشيرات سريعة، عادةً مقابل دفعات مقدمة.
شددت السلطات على أن تأشيرات العمل لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال القنوات الحكومية الرسمية أو وكالات التوظيف المرخصة قانونيًا. يجب التعامل مع أي عرض يتم تقديمه خارج هذه القنوات بشك.
قالت الشرطة إن الضحايا غالبًا ما يتم استهدافهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو الشبكات غير الرسمية، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم وكلاء أو ممثلون عن شركات ويستغلون حاجة الباحثين عن عمل الملحة.
نصحت شرطة دبي السكان باتخاذ الاحتياطات التالية:
التحقق من عروض التأشيرات من خلال التأكد من صحتها مع السلطات الرسمية المعنية قبل القيام بأي دفعة
استخدام القنوات المصرح بها فقط، بما في ذلك مكاتب التوظيف المعتمدة والمنصات الحكومية
البقاء حذرًا من الأفراد أو المجموعات التي تعد بتأشيرات "مضمونة" أو اختصارات خارج الإجراءات القانونية المعتادة
يُشجع السكان الذين يواجهون عروضًا مشبوهة أو يعتقدون أنهم قد تم استهدافهم على الإبلاغ عن الحوادث للمساعدة في حماية الآخرين. يمكن تقديم التقارير من خلال:
تطبيق شرطة دبي الذكي
منصة eCrime للجرائم الإلكترونية والمتعلقة بالإنترنت
الاتصال على 901 للاستفسارات غير الطارئة