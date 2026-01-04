شرطة دبي تحذر: لا تقعوا في فخ"التأشيرات الوهمية" للعمل

صدر التحذير من مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات الجنائية، الذي قال إن المحتالين غالبًا ما يغوون الضحايا بوعود كاذبة بوظائف مضمونة أو تأشيرات سريعة، عادةً مقابل دفعات مقدمة.