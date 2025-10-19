شرطة دبي تحذر: "تريند حرق الدمى الشريرة" خطر يحاصر الأطفال

دفع انتشار تحدي "حرق الدمى الشريرة" على مواقع التواصل الاجتماعي، شرطة دبي إلى إصدار تحذير عاجل للسكان، وخاصة الآباء، من مخاطر قيام الأطفال بمحاولة التحدي.
تُشجّع مقاطع الفيديو المنتشرة الأطفال على إشعال النار في الدمى، مُحاكيةً مشاهد الرعب. تُحذّر السلطات من أن إشعال النار في الدمى، سواءً داخل المنزل أو في الأماكن العامة، قد يُسبّب حرائق هائلة، وحثّت العائلات على مراقبة نشاطهم على الإنترنت عن كثب.
في إطار حملتها لشهر التوعية بالأمن السيبراني، شدّدت السلطات على خطورة هذه الأفعال، وقد تؤدي إلى نشوب حرائق، ما قد يُسبّب إصابات أو حتى وفيات. يُمكن أن تُطلق موادٌ مُحترقة، مثل الأقمشة والبلاستيك وشعر الدمى الصناعي، أبخرةً سامةً، ما يُسبّب انتشار الحرائق بسرعة، لا سيما في الأماكن المغلقة.
ويأتي التحذير في أعقاب حادثة وقعت مؤخراً في رأس الخيمة، حيث أصيبت الطفلة موزة كاسب البالغة من العمر سبع سنوات بحروق شديدة في صدرها وظهرها وكتفيها أثناء محاولتها إعادة إنشاء تحدٍ مماثل عبر الإنترنت في عيد ميلادها.
أرادت موزة أن تلعب لعبة "الدمى الشريرة" بعد أن شاهدت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه نيران تخرج من عيون الدمى. فاشترت هي وابنة عمها دمية وأشعلتا فيها النار. وخرج الحريق عن السيطرة. ووفقًا لوالدتها، كانت موزة ترتدي جلابية، فاندلعت النيران فيها بسرعة، مما دفعها إلى الركض خارج المنزل قبل وصول الإسعاف. ونُقلت على وجه السرعة إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لتلقي العلاج العاجل.
حثّت شرطة دبي أولياء الأمور على مراقبة نشاط أبنائهم على الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر تقليد التحديات غير الآمنة. فالعديد من الفيديوهات المنتشرة تُصمّم فقط لجذب المشاهدات، دون مراعاة العواقب المحتملة، وهو أمرٌ واضحٌ من معاناة موزة.
دعت السلطات العامة إلى الإبلاغ عن أي محتوى يُروّج أو يُشجّع على مثل هذه السلوكيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة. وتُعدّ مشاركة أو إعادة نشر مقاطع فيديو خطيرة جريمةً قانونيةً قد تُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
ذكّرت شرطة دبي الجميع بضرورة توخي الحذر على الإنترنت وتجنب متابعة المواضيع التي تهدف إلى إثارة الفضول أو تقليد مشاهد الرعب. وأكدت أن السلامة والوعي يجب أن يكونا دائماً قبل الترفيه.