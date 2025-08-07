شرطة دبي تحذر: القيادة البطيئة في المسار السريع خطر يهدد سلامة الطرق

القيادة ببطء شديد في المسار السريع لا تسبب الإحباط لسائقي السيارات الآخرين فحسب، بل إنها تشكل أيضًا خطرًا على السلامة.
حثّت شرطة دبي السائقين على الالتزام بسرعات أعلى من الحد الأدنى المسموح به في المسارات السريعة، محذّرةً من أن القيادة البطيئة فيها قد تُسبب ارتباكًا وتزيد من خطر الاصطدام. ويأتي هذا التذكير، المنشور على موقع X، في وقتٍ يُعرب فيه العديد من السائقين عن استيائهم من المركبات التي تُغلق المسارات السريعة وتُعيق حركة المرور.
أكدت الهيئة في بيانها أن تجاوز السرعة المحددة يُسهم في الحفاظ على سلامة حركة المرور. فالقيادة البطيئة في المسارات السريعة لا تُبطئ المركبات الأخرى فحسب، بل قد تُؤدي أيضًا إلى مواقف خطيرة، حيث يضطر السائقون إلى استخدام المكابح فجأةً أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ.
يتفق العديد من سائقي السيارات مع هذا التقييم. أحمد مصطفى، سائق دائم بين دبي وأبوظبي، شرّح كيف أن السيارات البطيئة في المسارات السريعة تُثير غضب السائقين أحيانًا. قال: "عادةً ما أقود السيارة مع ضبط مثبت السرعة على الحد الأقصى للسرعة، ولكن عندما أقترب من سيارة تسير ببطء في المسار السريع ولا تتحرك، يُصيبني هذا بإحباط شديد".
في عام ٢٠٢٣، غرّمت إدارات المرور ٣٠٠,١٤٧ سائقًا لتجاوزهم السرعة القانونية على طرق الإمارات. وقد ساهم هذا التباطؤ في وقوع حوادث مختلفة، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية حول حوادث المرور.
وفقًا لقانون المرور الاتحادي، تُفرض غرامة قدرها 400 درهم على قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المسموح به وعدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الخلف أو من مسار التجاوز. يُخصص المسار الأيمن للمركبات الأبطأ، بينما يُخصص المسار الأيسر للمركبات الأسرع والمتجاوزة.
وقال أحمد إن هذه المركبات البطيئة الحركة تعطل ليس رحلته فحسب، بل أيضًا رحلات الآخرين على الطريق، مما يجبر السائقين الأسرع على استخدام الفرامل أو تغيير المسارات فجأة، مما يزيد من خطر الاصطدامات.
"خاصة على طريق دبي-أبو ظبي، عندما يكون هناك صف من السيارات خلفك، فإن خطأ بسيط قد يؤدي إلى كارثة."
سلّطت سائقة أخرى، تُدعى سلمى م.، الضوء على أهمية الالتزام بالمسار وإبقاء المركبات البطيئة في أقصى اليمين. وقالت: "إذا كنت تقود ببطء، يمكنك البقاء في أقصى اليمين. لا داعي للتواجد في أقصى اليسار حيث تريد السيارات الأسرع التجاوز. لا أحد يعلم ما الذي يواجهه الشخص الذي خلفك أو سبب قيادته السريعة، لذا من الأفضل إعطاؤه مساحة كافية".
وأشارت سلمى أيضًا إلى أن بعض السائقين قد يكونون في عجلة من أمرهم بسبب حالات الطوارئ أو ضيق الوقت، لذا فإن إغلاق المسار السريع يمكن أن يسبب مشاكل أمنية خطيرة.
أوضح مدرب القيادة عبد الله ماهور أهمية الالتزام بالمسارات للحفاظ على السلامة المرورية: "المسارات السريعة مصممة للتجاوز والحفاظ على سرعات أعلى. عندما تبقى المركبات الأبطأ في هذه المسارات، يُجبر ذلك المركبات الأخرى على الفرملة فجأةً أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ، مما يزيد من احتمال وقوع الحوادث".
شدد ماهور على ضرورة فهم السائقين لدور كل مسار. "على السائقين الانتباه جيدًا لمحيطهم واحترام قواعد المسارات. هذا يُسهم في انسيابية حركة المرور ويُقلل من حوادث المرور والتصادمات."
يُسلّط تذكير شرطة دبي الضوء على مشكلة شائعة على طرق الإمارات، حيث تُسبّب القيادة البطيئة في المسارات السريعة إحباطًا كبيرًا للسائقين وتُشكّل مخاطر محتملة. تُشجّع السلطات السائقين على الالتزام بالاستخدام السليم للمسارات والحفاظ على السرعات المُناسبة للمسارات التي يسيرون فيها.
