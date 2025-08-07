شرطة دبي تحذر: القيادة البطيئة في المسار السريع خطر يهدد سلامة الطرق

القيادة ببطء شديد في المسار السريع لا تسبب الإحباط لسائقي السيارات الآخرين فحسب، بل إنها تشكل أيضًا خطرًا على السلامة.

حثّت شرطة دبي السائقين على الالتزام بسرعات أعلى من الحد الأدنى المسموح به في المسارات السريعة، محذّرةً من أن القيادة البطيئة فيها قد تُسبب ارتباكًا وتزيد من خطر الاصطدام. ويأتي هذا التذكير، المنشور على موقع X، في وقتٍ يُعرب فيه العديد من السائقين عن استيائهم من المركبات التي تُغلق المسارات السريعة وتُعيق حركة المرور.

أكدت الهيئة في بيانها أن تجاوز السرعة المحددة يُسهم في الحفاظ على سلامة حركة المرور. فالقيادة البطيئة في المسارات السريعة لا تُبطئ المركبات الأخرى فحسب، بل قد تُؤدي أيضًا إلى مواقف خطيرة، حيث يضطر السائقون إلى استخدام المكابح فجأةً أو تغيير المسارات بشكل مفاجئ.

يتفق العديد من سائقي السيارات مع هذا التقييم. أحمد مصطفى، سائق دائم بين دبي وأبوظبي، شرّح كيف أن السيارات البطيئة في المسارات السريعة تُثير غضب السائقين أحيانًا. قال: "عادةً ما أقود السيارة مع ضبط مثبت السرعة على الحد الأقصى للسرعة، ولكن عندما أقترب من سيارة تسير ببطء في المسار السريع ولا تتحرك، يُصيبني هذا بإحباط شديد".



في عام ٢٠٢٣، غرّمت إدارات المرور ٣٠٠,١٤٧ سائقًا لتجاوزهم السرعة القانونية على طرق الإمارات. وقد ساهم هذا التباطؤ في وقوع حوادث مختلفة، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية حول حوادث المرور.