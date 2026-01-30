شرطة دبي تحذر من وكالات التوظيف المزيفة

يأتي هذا التحذير وسط سلسلة من التنبيهات الأخيرة الصادرة عن شرطة دبي. في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت السلطات من إعلانات التوظيف الاحتيالية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحثت الجمهور على الاعتماد فقط على الوكالات المرخصة، خاصة عند توظيف العمالة المنزلية.