شرطة دبي تحذر من وكالات التوظيف المزيفة

حذرت شرطة دبي يوم الجمعة (30 يناير) السكان من وكالات التوظيف المزيفة، وحثت الجمهور على توخي الحذر من الإعلانات والحسابات غير الموثوقة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حذرت السلطات من أن بعض الإعلانات المتعلقة بالوظائف عبر الإنترنت قد تكون مضللة أو احتيالية، ونصحوا السكان بالتحقق من مصداقية مكاتب التوظيف قبل التواصل.
يأتي التحذير ضمن حملة #احذر_الاحتيال المستمرة، والتي تهدف إلى زيادة الوعي العام حول تكتيكات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت. وحثت الشرطة السكان على التحقق من شرعية مقدمي الخدمات قبل مشاركة المعلومات الشخصية أو إجراء الدفعات.
يأتي هذا التحذير وسط سلسلة من التنبيهات الأخيرة الصادرة عن شرطة دبي. في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت السلطات من إعلانات التوظيف الاحتيالية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحثت الجمهور على الاعتماد فقط على الوكالات المرخصة، خاصة عند توظيف العمالة المنزلية.
قال مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي إن المحتالين ينتحلون صفة مقدمي خدمات التوظيف والتوظيف، ويزعمون زوراً ترتيب عمال المنازل والموظفين المساعدين من أجل الحصول على أموال بشكل غير قانوني من الضحايا.
في تحذير منفصل صدر في 4 يناير، حذرت شرطة دبي أيضاً السكان من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بتأشيرات العمل، حيث يقدم المحتالون عروض عمل ورعاية تأشيرات ليس لها أساس قانوني.
كما شجعت الشرطة السكان الذين يواجهون عروض عمل مشبوهة أو يعتقدون أنهم استُهدفوا من قبل المحتالين على الإبلاغ عن الحوادث عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك تطبيق شرطة دبي الذكي، ومنصة الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.