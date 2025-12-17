شرطة دبي تحذر السائقين من الطرق الزلقة والأجواء غير المستقرة
حثّت شرطة دبي السائقين على توخّي مزيد من الحذر أثناء القيادة على طرق الإمارة، مع استمرار فترات الطقس غير المستقر وهطول الأمطار، الأمر الذي يؤثر على الرؤية وظروف القيادة. وقالت الشرطة إن انخفاض مستوى الرؤية، وانزلاق الطرق، وتجمّع المياه تزيد من احتمالية وقوع الحوادث وتعطّل حركة السير، داعية السائقين إلى الالتزام الصارم بالسرعات المحددة، والحفاظ على مسافات آمنة، والبقاء في حالة تأهّب ويقظة دائمة أثناء القيادة.
كما حذّر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، من السلوكيات الخطرة أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول أو التصوير أثناء القيادة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع الحوادث خلال الظروف الجوية السيئة.
تأتي التحذيرات في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات الإماراتية عدة تنبيهات جوية هذا الأسبوع، حثّت خلالها السكان على توخي الحذر بسبب حالة الطقس غير المستقرة، التي تشمل هطول الأمطار، وهبوب الرياح القوية، وانخفاض مستوى الرؤية في عدد من مناطق الدولة.
في صباح الأربعاء، استيقظ السكان في مختلف أنحاء دولة الإمارات على أجواء ضبابية وغبار متطاير، حيث انخفضت الرؤية بشكل حاد في بعض المناطق نتيجة هبوب رياح قوية محمّلة بالأتربة اجتاحت البلاد.
وقال إن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد القيادة المتهوّرة، أو القيام بحركات خطيرة، أو أي سلوك يشكل خطراً على السلامة العامة، مؤكداً أن القوانين المرورية ستُطبَّق من خلال فرض الغرامات وتسجيل النقاط السوداء وحجز المركبات عند الضرورة.
كما نُصح السائقون بفحص مركباتهم قبل الانطلاق، خصوصاً الإطارات، والفرامل، ومسّاحات الزجاج، والأضواء. ويجب استخدام إشارات التحذير (الأضواء الوميضية) فقط في حالات الطوارئ، ونقل المركبات المتعطلة إلى خارج الطريق إن أمكن، لتفادي عرقلة حركة المرور أو التسبب بحوادث إضافية.
ودعت الشرطة السائقين إلى توخي قدر أكبر من الحذر خصوصاً على الطرق الخارجية، والمنعطفات، والمناطق المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه، واعتماد مبدأ القيادة الدفاعية من خلال توقع التوقفات المفاجئة أو دخول مركبات من الفتحات الجانبية.
كما تم توجيه تحذير شديد اللهجة ضد الاقتراب من الأودية أو المناطق المعرضة للفيضانات أو مجاري المياه أو السدود أثناء هطول الأمطار، أو التجمع لتصوير مثل هذه المشاهد، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها. وأكدت السلطات أن الالتزام بالتعليمات الرسمية خلال الأحوال الجوية الشديدة يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ويعكس روح المسؤولية المشتركة داخل المجتمع.