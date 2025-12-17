شرطة دبي تحذر السائقين من الطرق الزلقة والأجواء غير المستقرة

حثّت شرطة دبي السائقين على توخّي مزيد من الحذر أثناء القيادة على طرق الإمارة، مع استمرار فترات الطقس غير المستقر وهطول الأمطار، الأمر الذي يؤثر على الرؤية وظروف القيادة. وقالت الشرطة إن انخفاض مستوى الرؤية، وانزلاق الطرق، وتجمّع المياه تزيد من احتمالية وقوع الحوادث وتعطّل حركة السير، داعية السائقين إلى الالتزام الصارم بالسرعات المحددة، والحفاظ على مسافات آمنة، والبقاء في حالة تأهّب ويقظة دائمة أثناء القيادة.