شرطة دبي تحذر: التباطؤ أو التوقف عند الحوادث يهدد الأرواح ويعطل خدمات الطوارئ

أصدرت شرطة دبي تحذيرًا شديدًا من التباطؤ أو التوقف المفاجئ لمشاهدة مواقع الحوادث، مسلطةً الضوء على المخاطر الجسيمة التي يشكلها على سلامة الطرق والأرواح. وتكثف السلطات حملات التوعية للحد من هذا السلوك الخطير على طرق الإمارات.

قال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، في تصريح لصحيفة "خليج تايمز" : "يُعدّ التزاحم حول مواقع الحوادث عاملاً رئيسياً في تفاقم الإصابات وتأخير خدمات الطوارئ". وأضاف: "يُخفّض بعض السائقين سرعتهم أو يتوقفون لمجرد الفضول، غافلين عن تأثير ذلك على حركة المرور ويُعرّض المتورطين للخطر".

وأكد أن التسرع لا يؤخر استجابة الطوارئ فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى حوادث ثانوية. وقال: "إن التباطؤ أو الركن العشوائي بدافع الفضول يُسبب ارتباكًا على الطريق، وقد يؤدي إلى المزيد من الحوادث".

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أكدت الملازم أول سلمى المري، رئيسة قسم التوعية المرورية، أن مثل هذه الأفعال محظورة تمامًا بموجب قانون المرور الإماراتي. وقالت: "هذه مخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى ألف درهم. وفي حال إعاقة مركبات الطوارئ، فقد تُتخذ إجراءات قانونية أخرى".

حثّت سائقي السيارات على إدراك خطورة الوضع وعدم التعامل مع مشاهد الحوادث كما لو كانت مجرد مشاهد عابرة. "كل ثانية مهمة في حالات الطوارئ. التأخير الناجم عن الازدحام قد يُودي بحياة شخص. هذه ليست مجرد مشكلة مرورية، بل مسؤولية إنسانية."

أكد خبراء السلامة هذا التحذير، مشيرين إلى أن حتى التباطؤ القصير قد يُحدث تأثيرًا مُضاعفًا. فمجرد الضغط على المكابح للنظر قد يُعطل حركة المرور لعدة دقائق، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث اصطدام من الخلف.

قال الدكتور المهندس مصطفى الداح، مؤسس شركة إم إيه للاستشارات المرورية: "يُعاقب قانون المرور الإماراتي على تجاوزات المرور بغرامات متعددة، منها عرقلة حركة المرور أو التوقف دون سبب، وهما فئتان من الغرامات كانتا واردتين في النسخ السابقة من قانون المرور الإماراتي".

تواصل شرطة دبي نشر رسالتها عبر منصات متعددة لتعزيز القيادة المسؤولة. وصرح المري: "نذكّر جميع السائقين بإفساح الطريق لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ، وعدم التوقف في مواقع الحوادث إلا للضرورة القصوى. إنها مسؤولية مشتركة تجاه سلامة جميع مستخدمي الطريق".