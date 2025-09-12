شرطة دبي تحجز مركبة بسبب تجاوز خطير على طريق مزدوج الاتجاه

احتجزت شرطة دبي مركبة لمدة 60 يوماً، وفرضت عقوبات متعددة على السائق بسبب سلوكه غير الآمن على الطريق.
ويشمل ذلك 6 نقاط سوداء وغرامة قدرها 600 درهم للتجاوز غير السليم. كما فرضت الشرطة غرامة قدرها 2000 درهم و23 نقطة سوداء لـ "قيادة مركبة بطريقة تُعرّض حياة الشخص أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر".
على طريق ذي اتجاهين، يُمكن رؤية السائق وهو يستخدم المسار الخاطئ لتجاوز عدة سيارات. مما شكل خطرًا كبيرًا على السائقين الذين لديهم حق المرور في ذلك المسار، مما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.
شاهد الفيديو هنا:
كما أن تجاوز السيارات بسرعة دون ترك مسافة كافية قد يُفاجئ مستخدمي الطريق الآخرين، ويؤدي إلى حوادث. وحثّت الشرطة السائقين على التركيز، وتجنب التشتيت، والتحقق من المرايا، واستخدام الإشارات قبل تغيير المسارات لتجنب الحوادث.