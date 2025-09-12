شرطة دبي تحجز مركبة بسبب تجاوز خطير على طريق مزدوج الاتجاه

على طريق ذي اتجاهين، يُمكن رؤية السائق وهو يستخدم المسار الخاطئ لتجاوز عدة سيارات. مما شكل خطرًا كبيرًا على السائقين الذين لديهم حق المرور في ذلك المسار، مما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.