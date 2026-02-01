شرطة دبي تحتفل بـ"حق الليلة" مع أصحاب الهمم

شاركت شرطة دبي في احتفالات حق الليلة التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم يوم السبت، بمناسبة اقتراب ليلة النصف من شعبان.

حضر الاحتفالات ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفاطمة بوهجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم. كما حضر عدد كبير من أعضاء النادي والأطفال واستمتعوا بالأنشطة والهدايا والترفيه المصاحب.

يأتي هذا كجزء من مبادرة موسم الولفة التي تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتمكين أصحاب الهمم.

تضمن الحدث مشاركة خاصة من طلاب مدارس حماية للتعليم، الذين قدموا رقصات شعبية تقليدية.

تهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز قيم التسامح والعطاء والتماسك المجتمعي. ويتم تحقيق ذلك من خلال تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في المناسبات الثقافية والاجتماعية في بيئة شاملة ومرحبة.

