شرطة دبي تحتفل بتخريج دفعة "كوفيد" وتكرم الأمهات في 29 يناير
من الفصول الافتراضية إلى التدريب، من المقرر أن تتخرج الدفعة 32 من شرطة دبي يوم الأربعاء 29 يناير، بعد أربع سنوات من الجهد الدؤوب. وفي حين واجهت العديد من المؤسسات الأكاديمية اضطرابات كبيرة بسبب الوباء، والتزمت هذه الدفعة بالجدول الزمني وستتخرج في الوقت المحدد، بتخريج 78 طالبًا، بما في ذلك الدفعة 32 من الخريجين الذكور والدفعة الخامسة من الخريجات.
وقال العقيد الدكتور أحمد محمد الشحي عميد أكاديمية شرطة دبي لصحيفة خليج تايمز : "كانت هناك عقبات كثيرة، لكننا تغلبنا عليها جميعاً، ومن خلال التعلم عن بعد وبرامج التدريب الإبداعية، بما في ذلك الجلسات العملية، حرصنا على استمرار التعليم دون انقطاع".
وأكد أن التدريب المهني أيضًا تم تكييفه لتلبية احتياجات الوضع.
وقد أكمل خريجو هذا البرنامج مسارين رئيسيين هما برنامج القانون وعلوم الشرطة وبرنامج العلوم الجنائية. ويخضع كل برنامج، الذي تمت الموافقة عليه لمدة أربع سنوات، للتجديد مع ظهور قوانين أو تخصصات جديدة. ويتألف برنامج القانون وعلوم الشرطة من 156 ساعة دراسية شاملة.
وبالتزامن مع حفل التخرج، ستطلق شرطة دبي مبادرة "لمس قلب الأم"، لتكريم أمهات الخريجين بهدايا رمزية. وقال مسؤول رفيع المستوى: "على مدى أربع سنوات، كانت الأمهات قلقات وصلين من أجل أبنائهن وبناتهم، ومن المناسب أن يتم تكريمهن على دعمهن".
كما سيحتفل هذا الحفل بتخريج الدفعة الخامسة من المرشحات، حيث أشار العميد بدران سعيد الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالإنابة في شرطة دبي إلى أن هذه الدفعة استثنائية، حيث أظهرت الطالبات انضباطاً والتزاماً وعزيمة ملحوظة.
وتحدث مدير شؤون الطلبة في أكاديمية شرطة دبي ورئيس لجنة التخرج العسكرية عن التحديات الفريدة التي واجهتها هذه الدفعة، التي بدأت رحلتها خلال فترة الإغلاق العالمي. ووعد بحفل تخرج مبهر، مشيراً إلى أن الحضور سوف ينبهرون بالعروض. كما أكد أن هذه الدفعة بدأت في خدمة المجتمع في سبتمبر 2024، وتشارك بنشاط في العمل الميداني خلال العطلات واحتفالات رأس السنة.