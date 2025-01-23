شرطة دبي تحتفل بتخريج دفعة "كوفيد" وتكرم الأمهات في 29 يناير

من الفصول الافتراضية إلى التدريب، من المقرر أن تتخرج الدفعة 32 من شرطة دبي يوم الأربعاء 29 يناير، بعد أربع سنوات من الجهد الدؤوب. وفي حين واجهت العديد من المؤسسات الأكاديمية اضطرابات كبيرة بسبب الوباء، والتزمت هذه الدفعة بالجدول الزمني وستتخرج في الوقت المحدد، بتخريج 78 طالبًا، بما في ذلك الدفعة 32 من الخريجين الذكور والدفعة الخامسة من الخريجات.