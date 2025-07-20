شرطة دبي تحبط مخطط احتيال إلكتروني: عصابة المنصات الوهمية في قبضة العدالة

ضبطت شرطة دبي القبض عصابة تمارس الاحتيال الإلكتروني بالترويج لخطط تجارية واستثمارية وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنته الهيئة الأحد.

وزعم المشتبه بهم الأربعة، الذين ظهروا في صورة نشرتها الشرطة بوجوه مشوشة، أنهم يمثلون منصات تجارية واستثمارية مرموقة، ويستهدفون الضحايا من خلال المكالمات الهاتفية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقنعوا ضحاياهم بأنهم قادرون على تحقيق أرباح عالية وسريعة، مما دفعهم إلى تحويل الأموال، والتي تم توجيهها بعد ذلك إلى حسابات مصرفية خارج الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت الشرطة إن اعتقالهم جاء بعد شكاوى عديدة من أشخاص تعرضوا للخداع من قبلهم.

منصات وهمية، خسائر حقيقية

كشف تحقيق أجرته صحيفة خليج تايمز مؤخرا عن شبكة تداول عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة تدير عملية احتيال عالية المخاطر من خلال مراكز اتصال احتيالية ومنصات تداول وهمية وشركات وهمية تم إنشاؤها لسرقة أموال المستثمرين.

وتظهر الوثائق والشهادات والاتصالات الداخلية أن النقابة تقف وراء مجموعة من المنصات المشبوهة بما في ذلك Sigma-One Capital و DuttFx و EVM Prime و UTrade و EVA Markets و Core Financial Markets وغيرها، والتي تركت مئات المستثمرين في حالة خراب مالي في الأشهر الأخيرة.

خضعت الشبكة لتدقيق متجدد بعد أن نشرت صحيفة "خليج تايمز" تحقيقًا عن شركة "جلف فيرست كوميرشال بروكرز" ، التي أغلقت أبوابها فجأةً واختفت، تاركةً وراءها سلسلة من العملاء الذين وقعوا ضحية الاحتيال. في أعقاب ذلك، تقدّم عشرات المُبلّغين عن المخالفات والضحايا والموظفين السابقين، مما أدى إلى تحقيق أعمق.

تكشف الأرقام أن عشرات الآلاف من سكان الإمارات العربية المتحدة فقدوا مدخراتهم طوال حياتهم بسبب خطط استثمارية وهمية في السنوات الأخيرة. وآخر مثال على ذلك شركة بلو شيب ، التي أوقفت دفعات أسهمها واختفت في مارس/آذار، ومعها ما يُقدر بنحو 250 مليون درهم ، تاركةً وراءها حياةً مدمرة.

وأعلنت شرطة دبي، الأحد، عن إلقاء القبض على المتهمين، ونصحت الجمهور بضرورة توخي الحذر وتجنب التعامل مع الأفراد أو الجهات التي تروج لفرص استثمارية غير مرخصة أو تطلب فتح حسابات بنكية وتحويل أموال.

ودعت شرطة دبي، السكان إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر منصة eCrime أو تطبيق شرطة دبي أو الاتصال على الرقم 901.