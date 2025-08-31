شرطة دبي تحبط محاولة لتهريب المخدرات بقيمة 4.4 مليون درهم

وفي عام 1986، وُضِعت مادة الفينيثيلين ضمن الجدول الثاني للمواد الخاضعة للرقابة الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لعام 1971، ما دفع معظم الدول إلى إيقاف إنتاج الكبتاغون. وفي عام 2011 أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن أي دولة لم تعد تنتج الفينيثيلين بشكل قانوني منذ عام 2009، وأن الكبتاغون بات يُتداول بشكل شبه كامل في الأسواق غير المشروعة.