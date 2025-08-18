شرطة دبي تحبط سرقة ألماسة نادرة بـ 91.8 مليون درهم

تُعتبر الماسة الوردية، التي تزن 21 قيراطًا وتتميز بأعلى درجات النقاء، من أندر الماسات في العالم، حيث تبلغ نسبة ندرة الماس عالميًا 0.01% فقط، وفقًا لمكتب دبي الإعلامي. ويُزعم أن العصابة خططت لسرقة الماسة بعد أن علمت بوصولها مؤخرًا إلى دبي لصالح تاجر محلي.