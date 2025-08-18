شرطة دبي تحبط سرقة ألماسة نادرة بـ 91.8 مليون درهم

نجحت شرطة دبي في إحباط محاولة سرقة ماسة وردية نادرة للغاية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار (91.8 مليون درهم).
وقال مكتب دبي للإعلام في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن محاولة السرقة نفذتها عصابة مكونة من ثلاثة أفراد، جميعهم من جنسية آسيوية.
وتحركت السلطات بسرعة، وتمكنت من تعقب المشتبه بهم واعتقالهم في غضون ثماني ساعات فقط من الإبلاغ عن الجريمة.
تُعتبر الماسة الوردية، التي تزن 21 قيراطًا وتتميز بأعلى درجات النقاء، من أندر الماسات في العالم، حيث تبلغ نسبة ندرة الماس عالميًا 0.01% فقط، وفقًا لمكتب دبي الإعلامي. ويُزعم أن العصابة خططت لسرقة الماسة بعد أن علمت بوصولها مؤخرًا إلى دبي لصالح تاجر محلي.
واستخدم المشتبه بهم هويات مزورة للتواصل مع التاجر، متظاهرين بأنهم وسطاء لـ"مشترٍ ثري". ولزيادة مصداقيتهم، استأجروا سيارات فاخرة، بل واصطحبوا معهم ما يُسمى "خبير أحجار كريمة".
نجحت استراتيجيتهم في إقناع التاجر بإخراج الماس من مخزنه الآمن وإحضاره إلى فيلا خاصة لمشاهدته.
في هذه الفيلا، انتهزت العصابة فرصة سرقة الجوهرة. إلا أن شرطة دبي، بقيادة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكّنت بسرعة من تحديد هوية المشتبه بهم وداهمت مساكنهم.
تم العثور على الماس المسروق مخبأ داخل ثلاجة صغيرة - حيث كانت العصابة تنوي تخزينه مؤقتًا قبل تهريبه إلى دولة آسيوية غير معروفة.