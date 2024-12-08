شرطة دبي تتيح لنزيل حضور زفاف ابنته افتراضياً
تحققت أمنية أحد نزلاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دبي بالمشاركة في حفل زفاف ابنته، عندما سمحت له السلطات بحضور توقيع عقد الزواج عبر تقنية الفيديو.
وقد استجابت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لطلبه وقامت بتنظيمه عبر الإنترنت. وتضع المؤسسات العقابية والإصلاحية الأولوية للرفاهية الإنسانية والعاطفية للسجناء من خلال السماح لهم بمشاركة المناسبات الخاصة مع أحبائهم.
وقال اللواء مروان عبد الكريم جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: «عندما طلبت أسرة أحد النزلاء حضور الأب عقد قران ابنته إلكترونياً، تمت الموافقة على الطلب بسرعة، وتم ربط الأب بأسرته وشهد الحفل واستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المأذون عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمر الذي مكنه من المشاركة في هذه اللحظات السعيدة والمهمة التي تشكل أهمية كبيرة للدعم المعنوي والتضامن الأسري».
وشكر النزيل شرطة دبي وكل من ساهم في تسهيل هذه المهمة والسماح له بمشاركة فرحة المناسبة والحضور عقد قران ابنته.
وأكد اللواء جلفار أن شرطة دبي حريصة على إسعاد النزلاء من خلال تسهيل تواصلهم مع ذويهم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع معنوياتهم وتعزيز الاستقرار النفسي وتقوية الروابط الأسرية.
"تركز هذه البرامج على إعادة تشكيل المواقف والسلوكيات، واستبدالها بمعايير مقبولة اجتماعيًا وقانونيًا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز أدوارهم ووظائفهم الاجتماعية. ويمكّن هذا الإعداد النزلاء من إعادة الاندماج بشكل فعال والعيش في وئام مع أسرهم ومجتمعاتهم.