شرطة دبي تتيح لنزيل حضور زفاف ابنته افتراضياً

"تركز هذه البرامج على إعادة تشكيل المواقف والسلوكيات، واستبدالها بمعايير مقبولة اجتماعيًا وقانونيًا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز أدوارهم ووظائفهم الاجتماعية. ويمكّن هذا الإعداد النزلاء من إعادة الاندماج بشكل فعال والعيش في وئام مع أسرهم ومجتمعاتهم.