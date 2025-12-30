شرطة دبي تتفقد التجهيزات الميدانية لتأمين احتفالات العام الجديد

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الجديد، وتأكيداً على ريادة دبي في تنظيم أضخم الفعاليات العالمية، قام سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس لجنة تأمين الفعاليات، بجولة تفقدية موسعة شملت المواقع الحيوية المستضيفة لعروض الألعاب النارية والاحتفالات الجماهيرية الكبرى.
جولة ميدانية في قلب الحدث
شملت الجولة التفقدية نقاطاً استراتيجية تعد ركيزة الاحتفالات في الإمارة، منها دبي فستيفال سيتي، برواز دبي، شارع السيف التاريخي، منطقة "جي بي آر" وعين دبي.
واطلع سعادته والوفد المرافق على أدق التفاصيل اللوجستية والترتيبات الأمنية في هذه المواقع، موجهاً الفرق الميدانية بضرورة الالتزام بأقصى معايير الأمن والسلامة، لضمان تقديم تجربة احتفالية استثنائية وآمنة لجميع الزوار والمقيمين.
تضافر الجهود لتعزيز الصورة المشرفة
وفي تصريح له خلال الجولة، شدد المزروعي على أن احتفالات رأس السنة في دبي لم تعد مجرد حدث محلي، بل أصبحت منصة عالمية تتجه إليها أنظار الملايين حول العالم لحظة الإعلان عن ميلاد العام الجديد. وأشار إلى أن هذا الزخم يتطلب تضافراً كاملاً للجهود بين كافة الأطراف المعنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كنموذج يحتذى به في التنظيم الاحترافي للفعاليات الكبرى.
وقال سعادنه: "هدفنا هو إسعاد المجتمع وتعزيز الشعور بالأمان في ليلة ينتظرها الجميع. إن تكاتف 55 جهة تحت مظلة واحدة هو السر وراء نجاح دبي المستمر في إبهار العالم."
منظومة عمل متكاملة
وأشاد رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالدور المحوري الذي تؤديه الجهات الـ 55 المشاركة في اللجنة، مثنياً على التناغم الكبير بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمي للمحتفلين. واختتم جولته بالتعبير عن ثقته في قدرة فرق العمل على إنجاح هذا الحدث الوطني الضخم، متمنياً عاماً سعيداً وآمناً للجميع.
ورافق سعادته خلال الجولة الميدانية كل من العميد مصبح الغفلي، نائب رئيس اللجنة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، إلى جانب نخبة من أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الدوائر الحكومية والشركاء من القطاعين شبه الحكومي والخاص.