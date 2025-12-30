شرطة دبي تتفقد التجهيزات الميدانية لتأمين احتفالات العام الجديد

وفي تصريح له خلال الجولة، شدد المزروعي على أن احتفالات رأس السنة في دبي لم تعد مجرد حدث محلي، بل أصبحت منصة عالمية تتجه إليها أنظار الملايين حول العالم لحظة الإعلان عن ميلاد العام الجديد. وأشار إلى أن هذا الزخم يتطلب تضافراً كاملاً للجهود بين كافة الأطراف المعنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كنموذج يحتذى به في التنظيم الاحترافي للفعاليات الكبرى.