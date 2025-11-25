شرطة دبي تتسلم قطاً خطيراً بمبادرة "يد أمينة"

تلقّت شرطة دبي قطًّا من نوع "سرفال" بعد أن سلّمه أحد السكان للسلطات. وكان هذا الشخص قد علم أن الاحتفاظ بالحيوانات البرية أو الخطرة في المنزل يمكن أن يضر بكل من الناس والبيئة، كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية. وبعد تسليم القط، قامت شرطة دبي بنقل الحيوان إلى بلدية دبي لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة.