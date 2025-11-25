شرطة دبي تتسلم قطاً خطيراً بمبادرة "يد أمينة"

تلقّت شرطة دبي قطًّا من نوع "سرفال" بعد أن سلّمه أحد السكان للسلطات. وكان هذا الشخص قد علم أن الاحتفاظ بالحيوانات البرية أو الخطرة في المنزل يمكن أن يضر بكل من الناس والبيئة، كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية. وبعد تسليم القط، قامت شرطة دبي بنقل الحيوان إلى بلدية دبي لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة.
أوضح المقدم أحمد خليفة المزينة المهيري، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية والتراثية، أن مبادرة "يد أمينة" (Safe Hand) تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر امتلاك الحيوانات الخطرة دون ترخيص. وسلط الضوء على أن الساكن تصرف بمسؤولية بتسليم قط السرفال، وهو نوع يعتبر خطيرًا ومحظورًا دون تصريح رسمي، وبالتالي تجنب أي عقوبات قانونية.
وأضاف المهيري أن المبادرة توفر قنوات آمنة وسرية للأفراد لطرح الأسئلة أو تسليم الحيوانات طواعية، مما يدل على كيفية تعزيز حملات التوعية للفهم المتعلق بالقوانين البيئية وعواقب امتلاك أو الاتجار بالأنواع المقيدة. وأشار إلى أن "هذه القواعد تُطبق بموجب القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016، الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة".
وقال عادل عبد الله الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي، وهي شريك استراتيجي في المبادرة، إن عملية التسليم تعكس الوعي العام المتزايد بحماية الحياة البرية ومخاطر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة في المنزل. وقد تم نقل قط السرفال إلى منشأة متخصصة تديرها بلدية دبي، حيث سيتم تقييم صحته وتلقي الرعاية وفقًا لمعايير رعاية الحيوان واللوائح البيئية.
وتستمر مبادرة "يد أمينة" في تشجيع السلوك المسؤول، وحماية كل من السكان والحياة البرية مع ضمان الامتثال لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.