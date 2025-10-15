شرطة دبي: "بصمة الحركة".. تكشف المجرمين من خطوتهم في 5 ثوانٍ

أطلقت شرطة دبي نفقًا بيومتريًا يُنشئ بصمة حركة فريدة لتحديد هوية الأفراد بناءً على أسلوب مشيتهم. وكُشف النقاب عن النظام خلال معرض جيتكس العالمي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وطورت شركة دوبيومتريكس هذا النفق، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل حركات الجسم الدقيقة، بما في ذلك حركة المفاصل، وإيقاع المشي، والسمات الفردية، مثل تأثير الأقدام المسطحة. ويمكنه التقاط بصمة حركة الشخص في خمس ثوانٍ فقط.

صرح المقدم الدكتور حمد منصور العور، مدير المشروع، بأن النفق جزء من جهود البحث والتطوير المستمرة في شرطة دبي. كما يُمكن للنظام دمج بيانات المشية مع مُعرّفات حيوية أخرى، مثل قياسات الوجه والأذن والجسم، مما يُوفر أدلة شاملة للتحقيقات الجنائية.