الإمارات
شرطة حتا تكرم عامل بلدية دبي أعاد حقيبة سائح
بعد أن أعاد محمد خان الحقيبة التي تضم وثائق مهمة، أشاد السائح بمستوى الأمان والسلامة العالي في الإمارات
كرم مركز شرطة حتا محمد خان، موظف في بلدية دبي، لأمانته بعد أن وجد حقيبة سائح تحتوي على وثائق مهمة وسرعان ما سلمها للشرطة.
قدم العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا، التكريم وأشاد بالموظف لسلوكه المسؤول وقيمه الأخلاقية القوية.
تمت إعادة الحقيبة لاحقًا إلى صاحبها، الذي أعرب عن تقديره للاستعادة السريعة لممتلكاته، بما في ذلك جواز سفره، وأشاد بمستوى الأمان والسلامة العالي في جميع أنحاء الإمارات.
وأشار العقيد البدواوي إلى أن مثل هذه الأفعال تعكس القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع والشعور القوي بالمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن تكريم السلوك الإيجابي يدعم الجهود لتعزيز السلوك الجيد ويعزز سمعة البلاد في الأمان والسلامة.
