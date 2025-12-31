شرطة الفجيرة تحذر من الألعاب النارية غير القانونية

في الإمارات، يُحظر استخدام أو حيازة أو بيع أو تداول المفرقعات النارية بدون إذن بموجب القانون الاتحادي. وتؤكد السلطات أن هذه المواد المتفجرة تشكل مخاطر كبيرة على الحياة والممتلكات.
مع استعداد البلاد للاحتفال بليلة رأس السنة، أصدرت شرطة الفجيرة نصيحة للسلامة العامة تحث المواطنين والمقيمين على الاحتفال بمسؤولية وتجنب استخدام أو حيازة أو تداول الألعاب النارية بدون تصريح.
أشارت السلطات إلى المخاطر الجسيمة التي تشكلها الألعاب النارية على الأفراد والممتلكات وسلامة المجتمع، وأبرزت العواقب القانونية لانتهاك القانون الاتحادي.
ذكّرت شرطة الفجيرة الجمهور بأن الألعاب النارية يمكن أن تسبب إصابات جسدية خطيرة، بما في ذلك الحروق والإعاقة الدائمة، ويمكن أن تؤدي إلى حرائق مدمرة عند التعامل معها بشكل خاطئ. كما شددت على أن الأطفال معرضون بشكل خاص لمخاطر الألعاب النارية وأنه من مسؤولية الآباء والأوصياء إبعادهم عن المواد المتفجرة.
بموجب المرسوم الاتحادي رقم 17 لعام 2019 الذي ينظم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة، فإن التعامل مع الألعاب النارية يخضع لتنظيم صارم:
يُعتبر التعامل غير المرخص أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو نقل الألعاب النارية جريمة جنائية. ويواجه الأفراد الذين يثبت تورطهم في هذه الأنشطة بدون ترخيص ساري غرامة لا تقل عن 100,000 درهم والسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو كلا العقوبتين، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.
كما أن حيازة أو استخدام الألعاب النارية بدون تصريح يحمل عقوبات كبيرة. وفقًا لتفسيرات التنفيذ لنفس القانون الاتحادي، قد يتعرض الأفراد لغرامات لا تقل عن 50,000 درهم وإجراءات قانونية أخرى إذا تم ضبطهم باستخدام الألعاب النارية الاستعراضية أو الأجهزة المتفجرة بدون موافقة تنظيمية
تشير السلطات أيضًا إلى أن الألعاب النارية تُصنف كمواد متفجرة بموجب التشريعات الفيدرالية، مما يعني أن الحيازة أو الاستخدام غير المصرح به يحمل مخاطر تتجاوز الغرامات الإدارية وقد يؤدي إلى الملاحقة الجنائية.
يُشجع السكان على المشاركة في عروض الألعاب النارية العامة الرسمية والمرخصة بدلاً من استخدام الألعاب النارية الخاصة. أكثر من 60 موقعًا في الإمارات العربية المتحدة جاهزة لإضاءة السماء بألوان وتصاميم زاهية. ستستقبل القرية العالمية في دبي عام 2026 بسبعة عد تنازلي، وسيكون هناك محاولة لتحطيم خمسة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس في الوثبة بأبوظبي.