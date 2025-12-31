شرطة الفجيرة تحذر من الألعاب النارية غير القانونية

يُعتبر التعامل غير المرخص أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو نقل الألعاب النارية جريمة جنائية. ويواجه الأفراد الذين يثبت تورطهم في هذه الأنشطة بدون ترخيص ساري غرامة لا تقل عن 100,000 درهم والسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو كلا العقوبتين، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.