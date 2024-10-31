شرطة الفجيرة تجمع شقيقتين بعد فراق 30 عاماً
في مقطع فيديو مؤثر نشرته الشرطة، يمكن رؤية شقيقتين تعانقان بعضهما البعض والدموع في عينيهما عندما التقيا بعد 30 عاماً من الفراق.
وعندما حانت ساعة القدر، ظلت الشقيقة الصغرى مصرة على أمل العثور على شقيقتها الكبرى. وبعد انفصالهما منذ زمن طويل، اجتمعت الشقيقتان مرة أخرى بمساعدة شرطة الفجيرة.
شاهد الفيديو هنا:
قبل ثلاثين عاماً تزوجت الأخت الكبرى من مواطن إماراتي، أما الأخت الصغرى فكانت تعيش مع والديها في مصر، وبعد وفاة والدها انتقلت الأخت الصغرى مع والدتها إلى مدينة أخرى في مصر حيث توفيت والدتها.
وبعد مرور نحو خمس سنوات على زواجها، عندما سافرت الأخت الكبرى مع زوجها لزيارة عائلتها في مصر، فوجئت بمنزلها فارغاً. ومع عدم معرفتها بعنوانهم الجديد، وانعدام الأمل، عادت إلى الإمارات.
رفضت الشقيقة الصغرى الاستسلام، وفي محاولة يائسة للعثور على أختها، انطلقت إلى الإمارات العربية المتحدة. فور وصولها إلى المطار، استقلت سيارة أجرة إلى قسم شرطة الفجيرة، وروت تجربتها.
وبعد خمس دقائق من سماع القصة، تمكنت السلطات من تتبع تفاصيل زوج الأخت ونجحت في لم شملهما. وتمسكت الشقيقتان ببعضهما البعض، في محاولة لاستعادة اللحظات المفقودة منذ ثلاثين عامًا.
وعبرت الشقيقتان عن شكرهما للقيادة العامة لشرطة الفجيرة وممثل إدارة شرطة دبا على سرعة استجابتهم ومساعدتهم في البحث عن شقيقتهما.
وأكدت الشقيقة الصغرى أن ثقتها بقوات الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة دفعتها للقدوم إلى الدولة، وتطلب المساعدة لتحقيق رغبتها في رؤية شقيقتها.
كما أكد العقيد سيف راشد الزحمي مدير شرطة دبا أن هذا العمل واجب إنساني، وأضاف أنه فخور بالعاملين في إدارة شرطة دبا لقيامهم بجمع شمل الأخوات في وقت قصير.