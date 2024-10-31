شرطة الفجيرة تجمع شقيقتين بعد فراق 30 عاماً

وبعد مرور نحو خمس سنوات على زواجها، عندما سافرت الأخت الكبرى مع زوجها لزيارة عائلتها في مصر، فوجئت بمنزلها فارغاً. ومع عدم معرفتها بعنوانهم الجديد، وانعدام الأمل، عادت إلى الإمارات.