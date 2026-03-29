شرطة الشارقة: خدمة منزلية لاستبدال لوحات المركبات المتضررة

بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي، أطلقت شرطة الشارقة مبادرة لمساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم على مواجهة تداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة.
تساعد هذه المبادرة المستفيدين في الحصول على لوحات أرقام بديلة للمركبات التي فُقدت خلال الظروف الجوية، مع توصيلها مباشرة إلى منازلهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
ستستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد 29 مارس. ويمكن للمستفيدين طلب استبدال اللوحات عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث تتولى إدارة ترخيص الآليات والسائقين كافة الإجراءات، بما في ذلك طباعة اللوحات وتوصيلها لمنازل المتعاملين مجانًا.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الوقت والجهد على هذه الفئات من المجتمع، خاصة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية، وبما يتماشى مع الاحتياجات الراهنة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وحثت الهيئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير مبادرات نوعية ترفع من كفاءة الخدمات، وتعزز تكامل المنظومة الأمنية والخدمية، وتحسن جودة الحياة بما يلبي توقعات المجتمع.
وفي سياق متصل، شارك متطوعو شرطة دبي في دعم السكان في مختلف الأحياء خلال الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث تمكنوا من إعادة 279 لوحة أرقام مفقودة والمساعدة في استعادة 30 مركبة عالقة في المناطق المغمورة بالمياه.
وقد تم توزيع ما مجموعه 49 متطوعًا من مبادرة "شرطي جارك" في 77 موقعًا، حيث عملوا جنبًا إلى جنب مع فرق الاستجابة في مناطق شملت القصيص، وبر دبي، والمرقبات، والبرشاء، والراشيدية.