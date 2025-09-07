شرطة الشارقة تنقذ سائق دراجة نارية مصاباً في صحراء المدام

أنقذت شرطة الشارقة، بالتعاون مع مركز البحث والإنقاذ الوطني التابع للحرس الوطني، مواطناً كان قد أصيب في حادث دراجة نارية بصحراء رفادة بمدينة المدام، وسط الشارقة.
وجاءت عملية الإنقاذ بعد أن تلقت غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة بلاغاً في تمام الساعة 7.09 من صباح الأحد، يفيد بانقلاب دراجة نارية في الصحراء.
تم إرسال فرق الطوارئ على الفور، مدعومةً بطائرات البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني. وتم نقل سائق الدراجة النارية المصاب جواً إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم. وأكد طاقم المستشفى استقرار حالة المصاب، وغادر المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
حثت شرطة الشارقة سائقي الدراجات النارية على الالتزام بجميع تعليمات وأنظمة السلامة عند ممارسة الأنشطة الترفيهية الصحراوية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة والوقاية.
شاهد عملية الإنقاذ أدناه:
وأكدت الجهات المختصة أن إهمال هذه الإرشادات قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، وحذرت من القيادة المتهورة أو المغامرة في المناطق النائية أو الوعرة التي يصعب الوصول إليها أثناء الطوارئ.
وأظهرت عملية الإنقاذ الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، الأمر الذي لعب دوراً حاسماً في إنقاذ حياة المصاب والتعامل مع الحالة الطارئة بكفاءة.
وذكرت شرطة الشارقة الجمهور بضرورة استخدام الرقم 901 للاستفسارات العامة والبلاغات غير الطارئة، والرقم 999 للحالات الطارئة العاجلة أو الحرجة.