الإمارات

شرطة الشارقة تنبه من ازدحام مروري إثر حادث على شارع الإمارات

تأخيرات تصل إلى 29 دقيقة ودعوات لاستخدام طرق بديلة باتجاه جسر البديع.
صورة أرشيفية تستخدم لأغراض توضيحية

صورة أرشيفية تستخدم لأغراض توضيحية

ميهير دانجال
تاريخ النشر

أصدرت قيادة عامة شرطة الشارقة تنبيهاً تدعو فيه السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك إثر وقوع حادث مروري على شارع الإمارات، المعروف أيضاً باسم (E611).

وتسبب الحادث في "عرقلة حركة السير" على شارع (E611) امتداداً من الجسر رقم 7 باتجاه جسر البديع.

ووفقاً لبيانات "خرائط جوجل"، تشهد المنطقة حالياً ازدحاماً مروريياً ملحوظاً، حيث تظهر أجزاء كبيرة من الطريق باللون الأحمر، مما يشير إلى وجود تراكم كثيف للمركبات. وتوضح المنطقة المحددة وجود تأخير يصل إلى 29 دقيقة حتى وقت نشر هذا التنبيه.

تُظهر المنطقة المظللة تأخيرًا لمدة 29 دقيقة وقت النشر.

وقد حثت السلطات المختصة السائقين على استخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام وضمان انسيابية الحركة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com