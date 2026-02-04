شرطة الشارقة تنبه من ازدحام مروري إثر حادث على شارع الإمارات

ووفقاً لبيانات "خرائط جوجل"، تشهد المنطقة حالياً ازدحاماً مروريياً ملحوظاً، حيث تظهر أجزاء كبيرة من الطريق باللون الأحمر، مما يشير إلى وجود تراكم كثيف للمركبات. وتوضح المنطقة المحددة وجود تأخير يصل إلى 29 دقيقة حتى وقت نشر هذا التنبيه.