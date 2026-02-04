شرطة الشارقة تنبه من ازدحام مروري إثر حادث على شارع الإمارات

أصدرت قيادة عامة شرطة الشارقة تنبيهاً تدعو فيه السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك إثر وقوع حادث مروري على شارع الإمارات، المعروف أيضاً باسم (E611).
وتسبب الحادث في "عرقلة حركة السير" على شارع (E611) امتداداً من الجسر رقم 7 باتجاه جسر البديع.
ووفقاً لبيانات "خرائط جوجل"، تشهد المنطقة حالياً ازدحاماً مروريياً ملحوظاً، حيث تظهر أجزاء كبيرة من الطريق باللون الأحمر، مما يشير إلى وجود تراكم كثيف للمركبات. وتوضح المنطقة المحددة وجود تأخير يصل إلى 29 دقيقة حتى وقت نشر هذا التنبيه.
تُظهر المنطقة المظللة تأخيرًا لمدة 29 دقيقة وقت النشر.
وقد حثت السلطات المختصة السائقين على استخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام وضمان انسيابية الحركة.