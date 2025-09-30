شرطة الشارقة تكرم سائق تاكسي لإعادته هاتفاً مفقوداً لراكبة

وفي الأسبوع الماضي فقط، كرّمت شرطة دبي طالباً بعد أن أعاد محفظة مفقودة تحتوي على مبلغ مالي وشيك بقيمة 200 ألف درهم. وقدّمت له الجهات المسؤولة في مركز شرطة القصيص تكريماً خاصاً أمام زملائه في الصف.