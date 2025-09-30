الإمارات
شرطة الشارقة تكرم سائق تاكسي لإعادته هاتفاً مفقوداً لراكبة
السلطات تشيد بأمانته وتعتبر سلوكه قدوة تعزز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية
كرّمت شرطة الشارقة سائق تاكسي بعد أن سلّم هاتفاً محمولاً لإحدى الراكبات التي نسيت جهازها في السيارة أثناء توجهها لحضور مؤتمر.
السائق ويدعى جوزيف بنسون، عثر على الهاتف بعد نزول السيدة من المركبة، وقام على الفور بتسليمه إلى أحد عناصر الشرطة في موقع المؤتمر.
وأشادت شرطة الشارقة بأمانته، مؤكدة أن سلوكه يجسد المسؤولية المجتمعية المشتركة في حماية ممتلكات الأفراد.
كما أشارت إلى أن مثل هذه المواقف تمثل قدوة إيجابية، تعزز ثقافة الوعي والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
وفي الأسبوع الماضي فقط، كرّمت شرطة دبي طالباً بعد أن أعاد محفظة مفقودة تحتوي على مبلغ مالي وشيك بقيمة 200 ألف درهم. وقدّمت له الجهات المسؤولة في مركز شرطة القصيص تكريماً خاصاً أمام زملائه في الصف.