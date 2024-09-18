الإمارات
شرطة الشارقة تعيد 20 مليون درهم لأصحابها بعد تسوية 385 نزاعاً مالياً
الشرطة تسوي القضايا ودياً ضمن مبادرة «الصلح خير» منذ 14 عاماً
تمكن عدد من المقيمين متورطين في نزاعات مالية من تسوية قضاياهم واستعادة أموالهم دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، وذلك بفضل مبادرة أطلقتها شرطة الشارقة.
ونجحت الشرطة في حل 385 قضية خلال النصف الأول من عام 2024، ما أدى إلى إعادة أكثر من 20 مليون درهم من الأموال لأصحاب المنازعات المالية، وتمت تسوية جميع هذه القضايا خارج المحاكم.
قال العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، إن مبادرة شرطة الشارقة «الصلح خير» تعمل على حل النزاعات ومساعدة السكان والشركات والمؤسسات منذ 14 عاماً.
وأضاف أن هذا البرنامج يوفر على الأفراد الوقت والجهد من خلال عدم الحاجة للقيام برفع القضايا أمام المحكمة.
وتأتي مبادرة "الصلح خير" ضمن جهود الشرطة لدعم رؤية الشارقة وتعزيز الروابط المجتمعية.