شرطة الشارقة تعيد 20 مليون درهم لأصحابها بعد تسوية 385 نزاعاً مالياً

ونجحت الشرطة في حل 385 قضية خلال النصف الأول من عام 2024، ما أدى إلى إعادة أكثر من 20 مليون درهم من الأموال لأصحاب المنازعات المالية، وتمت تسوية جميع هذه القضايا خارج المحاكم.