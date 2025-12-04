شرطة الشارقة تعيد لمّ شمل أم بابنها بعد 12 عاماً من الفراق

وفي بيان لها، أكدت الإدارة أن الإنسان كان وسيبقى في صميم أولويات القيادة الإماراتية الحكيمة، التي أرست نهجًا ثابتًا قائمًا على الرحمة وتعزيز التلاحم الاجتماعي ودعم رفاه المجتمع. وانطلاقًا من هذه المبادئ، تؤكد شرطة الشارقة أن استجابتها السريعة لإنهاء معاناة أي فرد ليست مجرد مسؤولية رسمية، بل هي منظومة من الأخلاق والقيم المتجذرة في عملها اليومي. وتمتد رعاية الشرطة إلى جميع فئات المجتمع دون استثناء، وعندما تُكلَّل هذه الجهود بإنهاء مأساة وفتح باب للأمل، فإن ذلك يُعد أسمى أشكال النجاح لأي مؤسسة تخدم هذا الوطن المعطاء والإنساني.