شرطة الشارقة تُعيد ابنة لأحضان والدها بعد 35 عاماً من الفراق

تمكنت فتاة غير مقيمة في الإمارات من العودة إلى والدها بعد عقود من الفراق، وذلك بفضل جهود شرطة الشارقة.

وبدأت القصة عندما تقدمت الفتاة بطلب إلى سلطات الشرطة في الإمارة، معربة عن رغبتها في إعادة التواصل مع والدها المقيم في الإمارات.

أدت الظروف العائلية إلى أكثر من 35 عامًا من الانفصال وانقطاع العلاقة بين الأب وابنته.

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استجابت شرطة الشارقة بسرعة للطلب، وتواصلت فرقة عمل مع الفتاة. لم يُطلب أي إجراء إضافي، وتم تجهيز جميع وثائق لمّ الشمل.

حصلت على تذكرة سفر لزيارة الإمارات ولقاء والدها. كما تواجد متخصصون في الدعم الاجتماعي في مكان اللقاء لضمان بيئة آمنة وداعمة.

ونقلت الشرطة عن العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة لحماية ووقاية المجتمع قوله إن المبادرة "تجسد التزام القوة بدعم مختلف شرائح المجتمع والمساهمة في لم شمل الأسر وتعزيز استقرارها".