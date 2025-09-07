شرطة الشارقة تعزز سلامة النقل المدرسي بخدمة ذكية جديدة

ماذا يفعل سائق حافلة مدرسية في حال تعطلها فجأة؟ أو في حالات الطوارئ الطبية أو الحوادث؟
في الشارقة، تعاونت الشرطة مع هيئة التعليم الخاص في الإمارة لإطلاق خدمة جديدة تُساعد سائقي الحافلات والمشرفين على التعامل بشكل أفضل مع مثل هذه المواقف.
وأُطلق على الخدمة اسم "مأمن"، وهي كلمة عربية تعني "آمن من الخطر"، وتُمكّن هذه الخدمة الحافلات المدرسية في كافة أنحاء الشارقة من التواصل المباشر مع غرفة العمليات للتنسيق الفوري في الأوقات الحرجة التي تُحسب بالدقائق.
وكان الطلبة في الشارقة وباقي أنحاء دولة الإمارات قد عادوا إلى مقاعد الدراسة يوم الاثنين 25 أغسطس، وسط تطبيق صارم لبروتوكولات السلامة بهدف حماية الأطفال على الطرقات.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، دعت الجهات المختصة مشغلي خدمات النقل المدرسي إلى الالتزام التام بجميع معايير ومتطلبات الصحة والسلامة لضمان بيئة تعليمية آمنة وناجحة.
ولتفعيل نظام "مأمن" في حالات الطوارئ، يستطيع سائقو الحافلات المدرسية في الشارقة الضغط ببساطة على زر أحمر موجود داخل المركبة لإرسال تنبيه فوري إلى الجهات المعنية في مركز العمليات.
لا يقوم هذا الجرس البسيط بإخطار الشرطة بحدوث خطأ ما على متن الحافلة فحسب، بل يوفر أيضًا جميع التفاصيل اللازمة لتقديم المساعدة، مثل الموقع الدقيق للحافلة.
وبمجرد تلقي التنبيه، تقوم الشرطة على الفور بالاتصال بمشرف الحافلة لتقييم الوضع بالكامل أثناء إرسال دورية للشرطة إلى الموقع الذي وقع فيه الحادث.
شاهد الفيديو الذي نشرته شرطة الشارقة لتوضيح كيفية عمل "المأمون":