شرطة الشارقة تعزز سلامة النقل المدرسي بخدمة ذكية جديدة

وأُطلق على الخدمة اسم "مأمن"، وهي كلمة عربية تعني "آمن من الخطر"، وتُمكّن هذه الخدمة الحافلات المدرسية في كافة أنحاء الشارقة من التواصل المباشر مع غرفة العمليات للتنسيق الفوري في الأوقات الحرجة التي تُحسب بالدقائق.