شرطة الشارقة تضبط 95 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ بداية رمضان

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الإجرامية، إن الحملة نجحت في خفض معدلات التسول على مر السنين، وأضاف: "بفضل الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة ضد من يتم ضبطهم، تسببت الحملة في انخفاض سنوي مستمر في حالات التسول، حيث تم القبض على 37 متسولاً من جنسيات مختلفة في الأسبوع الثاني من رمضان".