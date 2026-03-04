شرطة الشارقة تضبط 95 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ بداية رمضان

أعلنت شرطة الشارقة يوم الأربعاء عن إلقاء القبض على 95 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار حملتها التي تحمل شعار "التسول جريمة والعطاء مسؤولية".
وكانت الحملة قد انطلقت مع بداية شهر رمضان بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، كجزء من الجهود المستمرة للحد من ظاهرة التسول ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها السلبية على الأمن والمجتمع.
وصرح العقيد يوسف المحمود، مدير إدارة المهام الخاصة ورئيس لجنة مكافحة التسول والباعة الجائلين، بأن الفرق الميدانية كثفت جهودها منذ انطلاق الحملة، ورفعت من مستوى جاهزيتها لمراقبة المتسولين في مختلف المناطق، والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن الحملة ترتكز على محورين رئيسيين: الضبط الميداني والتوعية المجتمعية. وأوضح العقيد المحمود أن الفرق ضبطت 75 رجلاً و20 امرأة من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن هؤلاء المتسولين قد اتخذوا من التسول مهنة لتحقيق ربح سريع، مستغلين روح العطاء لدى أفراد المجتمع، ومستخدمين أساليب خداعية متنوعة لكسب تعاطف المارة، خاصة المصلين عند خروجهم من المساجد.
وأكد أن هذا السلوك يعد جزءاً من جريمة يعاقب عليها القانون، لما له من ضرر على صورة المجتمع واستغلال لقيمه الإنسانية القائمة على التكافل والعطاء.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة دبي في وقت سابق اليوم عن إلقاء القبض على 37 متسولاً خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان. وتمت هذه الاعتقالات في مختلف أنحاء الإمارة ضمن جهود مكافحة التسول، الذي يعتبر عملاً غير قانوني في الدولة.
وتأتي هذه الضبطيات كجزء من حملة "مجتمع واعٍ بلا تسول"، التي تهدف إلى رفع الوعي العام وحماية سمعة دبي كمدينة آمنة وحضارية
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الإجرامية، إن الحملة نجحت في خفض معدلات التسول على مر السنين، وأضاف: "بفضل الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة ضد من يتم ضبطهم، تسببت الحملة في انخفاض سنوي مستمر في حالات التسول، حيث تم القبض على 37 متسولاً من جنسيات مختلفة في الأسبوع الثاني من رمضان".