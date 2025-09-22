شرطة الشارقة تضبط 140 مركبة ودراجة معدلة خلال حملة مكثفة

أعلنت شرطة الشارقة عن ضبط 100 مركبة و40 دراجة نارية في أنحاء متفرقة من المدينة بسبب التعديلات غير القانونية.

وتمت عمليات الضبط من خلال نقاط تفتيش ثابتة منتشرة في أنحاء الإمارة، ودوريات متنقلة لرصد المركبات المعدلة بشكل غير قانوني، والتي تشكل إزعاجاً للسكان وتهدد السلامة المرورية.

وأكدت الهيئة أن التعديلات غير المرخصة على المركبات، خاصة تلك التي تسبب الضوضاء، تعد مخالفة تؤثر على راحة الأشخاص وتعرض سلامة السائق ومستخدمي الطريق للخطر.

وحثت جميع السائقين على الالتزام بالقوانين، والمشاركة في الحفاظ على السلامة العامة من خلال الممارسات الصحية.

نُفِّذت الحملة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. وأشار المسؤولون إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فحسب، بل التوعية وتصحيح السلوكيات الضارة بالمجتمع.