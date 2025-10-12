شرطة الشارقة تضبط عصابة احتيال استهدفت بائعي المركبات

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة ارتكبت جريمة احتيال تتعلق بالمركبات باستخدام إيصالات مزوّرة خلال 12 ساعة فقط.
وفي عملية نوعية، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على العصابة التي يتكون أفرادها من جنسية آسيوية.
وقد استهدفت العصابة بائعي المركبات من خلال المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على المركبات دون دفع قيمتها، والاحتيال على البائعين عبر تقديم إيصالات مزيفة لعمليات البيع.
قال العقيد الدكتور خليفة بالحاي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد الضحايا الذي كان قد باع مركبته عبر الإنترنت.
وأوضح البائع أنه تلقى عرضاً مغرياً جداً لبيع المركبة بعد أن شاهد المحتالون الصور المنشورة على الإنترنت. ثم أرسلوا له إيصال بيع مزوراً، مدّعين أنهم حوّلوا المبلغ إلى حسابه البنكي ولكن العملية تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام الإيداع. وبحسن نية، سلّم البائع المركبة للمحتالين ليكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية عملية احتيال.
وأضاف بالحاي أنه تم تشكيل فريق مختص من المحققين لتعقّب الجناة.
وكشفت التحقيقات أن العصابة يقودها أحد الأفراد الذي كان يتولى مهمة التخطيط وتوزيع الأدوار. وكانت العصابة تستهدف بائعي المركبات عبر الإنترنت من خلال التواصل معهم وإرسال بطاقات هوية مزيفة وإيصالات تحويل مزورة لإقناعهم بإتمام عملية البيع. وبعد الاتفاق، يُطلب من الضحية إرسال المركبة إلى موقع محدد. ولتعزيز مصداقيتهم، كانت العصابة تطلب من البائع عدم نقل ملكية المركبة قبل استلام المبلغ. وعند وصول المركبة إلى الموقع، كانوا يستولون عليها فوراً ويقومون بإزالة لوحاتها، ثم يقطعون التواصل مع البائع ويختفون.