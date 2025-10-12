شرطة الشارقة تضبط عصابة احتيال استهدفت بائعي المركبات

وكشفت التحقيقات أن العصابة يقودها أحد الأفراد الذي كان يتولى مهمة التخطيط وتوزيع الأدوار. وكانت العصابة تستهدف بائعي المركبات عبر الإنترنت من خلال التواصل معهم وإرسال بطاقات هوية مزيفة وإيصالات تحويل مزورة لإقناعهم بإتمام عملية البيع. وبعد الاتفاق، يُطلب من الضحية إرسال المركبة إلى موقع محدد. ولتعزيز مصداقيتهم، كانت العصابة تطلب من البائع عدم نقل ملكية المركبة قبل استلام المبلغ. وعند وصول المركبة إلى الموقع، كانوا يستولون عليها فوراً ويقومون بإزالة لوحاتها، ثم يقطعون التواصل مع البائع ويختفون.