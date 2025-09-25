شرطة الشارقة تسلّم محتالين مطلوبين للإنتربول إلى نيبال وأوزبكستان

وهذه ليست المرة الأولى التي تسلّم فيها الإمارات أشخاصًا مطلوبين، أو تفكك شبكات إجرامية تنشط عبر حدود دول أخرى وداخل الدولة، فمنذ أيام قليلة، سلمت الإمارات رجلًا مطلوبًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال وقيادة عصابة إجرامية إلى فرنسا.