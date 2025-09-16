شرطة الشارقة ترتقي بخدماتها بأحدث برامج التدريب لأصحاب الهمم: رعاية متخصصة وتمكين مجتمعي

قال مسؤول رفيع المستوى إن شرطة الشارقة مكرسة لدعم حقوق أصحاب الهمم وضمان سلامتهم في جميع المواقف الأمنية. وأكد أن قوة الشرطة تعمل على أساس من الاحترام والتقدير والمساعدة الفورية لأصحاب الهمم.
في مقابلة حصرية مع صحيفة "الخليج تايمز" على هامش المؤتمر العالمي الثامن عشر "نحن إدماج 2025" الذي تنظمه منظمة الإدماج الدولية والمقام حاليًا في الشارقة، تحدث المقدم سعيد بن حامد القاسمي، رئيس قسم الحراسات، عن البروتوكولات الشاملة والتدريب المتخصص الذي طبقته شرطة الشارقة لضمان معاملة أصحاب الهمم بأقصى درجات الرعاية والاحترافية.
وأضاف أن حماية حقوق وخصوصية أصحاب الهمم هي أولوية قصوى للقوة. ولتحقيق ذلك، يخضع الضباط لتدريب متخصص لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفاعل بفعالية مع هذه الفئة من المجتمع.
يغطي التدريب مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك مهارات الاتصال، وطرق الإخلاء الآمنة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة، واستخدام التقنيات المساعدة.
وأوضح المقدم القاسمي: "يتلقى ضباطنا دورات توعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقوانين المحلية والدولية"، "وهذا يضمن أنهم على دراية كاملة بمسؤولياتهم ويمكنهم أداء واجباتهم بطريقة متعاطفة ومتوافقة قانونيًا".
وعند سؤاله عن التحديات التي تواجه التعامل مع أصحاب الهمم، أقر المقدم القاسمي بأن الطبيعة المتنوعة للإعاقات تجعل من الصعب وضع بروتوكول واحد يناسب الجميع.
كما سلط الضوء على الحاجة المستمرة للتدريب وتحديات الاتصال الفوري في حالات الطوارئ، خاصة مع الأفراد الذين يعانون من ضعف في السمع أو البصر.
لمواجهة هذه التحديات، أنشأت شرطة الشارقة وحدات متخصصة ضمن أقسام الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان.
وهذه الوحدات مكرسة لتقديم خدمات موجهة لأصحاب الهمم وتعمل بتنسيق وثيق مع الوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
تستقبل الشرطة البلاغات من أصحاب الهمم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الهاتف والتطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية، ويتم التعامل معها من قبل موظفين مدربين يمكنهم التواصل بلغة الإشارة أو بوسائل بديلة أخرى.
فيما يتعلق بالخدمات، توفر شرطة الشارقة مرافق مجهزة في مراكزها وتقدم خدمات يمكن توصيلها مباشرة إلى مواقع أصحاب الهمم.
كما تتعاون الشرطة مع الجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل الخبرات، وإجراء تمارين تدريبية مشتركة، وتنظيم حملات توعية تهدف إلى دمج هذه المجموعة المهمة في المجتمع.
وبالنظر إلى المستقبل، قال المقدم القاسمي إن شرطة الشارقة تخطط لتطوير أنظمة ذكية لتعزيز التواصل مع أصحاب الهمم، وزيادة تعزيز تدريب الضباط، وإطلاق المزيد من المبادرات التوعوية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية الأمنية لجعلها أكثر ملاءمة لذوي الإعاقة.
تعكس المبادرات التي حددها المقدم القاسمي التزام دولة الإمارات الأوسع بإنشاء مجتمع شامل لأصحاب الهمم.
وتأتي هذه الجهود في توقيت مناسب، حيث تستضيف الشارقة المؤتمر العالمي الثامن عشر "نحن إدماج 2025" الذي تنظمه منظمة الإدماج الدولية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، وذلك للمرة الأولى في الإمارات.
يجمع هذا الحدث الهام، الذي تستضيفه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أكثر من 500 مشارك من أكثر من 74 دولة لتبادل القصص والتعلم من بعضهم البعض حول إنشاء عالم ينتمي إليه الجميع.
ويوضح النهج الشامل لشرطة الشارقة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة كيف يمكن لوكالات إنفاذ القانون أن تلعب دورًا حاسمًا في بناء المجتمع الشامل الذي يهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تعزيزه.