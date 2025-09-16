شرطة الشارقة ترتقي بخدماتها بأحدث برامج التدريب لأصحاب الهمم: رعاية متخصصة وتمكين مجتمعي

قال مسؤول رفيع المستوى إن شرطة الشارقة مكرسة لدعم حقوق أصحاب الهمم وضمان سلامتهم في جميع المواقف الأمنية. وأكد أن قوة الشرطة تعمل على أساس من الاحترام والتقدير والمساعدة الفورية لأصحاب الهمم.

في مقابلة حصرية مع صحيفة "الخليج تايمز" على هامش المؤتمر العالمي الثامن عشر "نحن إدماج 2025" الذي تنظمه منظمة الإدماج الدولية والمقام حاليًا في الشارقة، تحدث المقدم سعيد بن حامد القاسمي، رئيس قسم الحراسات، عن البروتوكولات الشاملة والتدريب المتخصص الذي طبقته شرطة الشارقة لضمان معاملة أصحاب الهمم بأقصى درجات الرعاية والاحترافية.

وأضاف أن حماية حقوق وخصوصية أصحاب الهمم هي أولوية قصوى للقوة. ولتحقيق ذلك، يخضع الضباط لتدريب متخصص لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفاعل بفعالية مع هذه الفئة من المجتمع.

يغطي التدريب مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك مهارات الاتصال، وطرق الإخلاء الآمنة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة، واستخدام التقنيات المساعدة.