شرطة الشارقة تحذر من احتيال رموز الاستجابة السريعة

هل سبق أن رأيت رمز استجابة سريع (QR) عشوائيًا على جدار في مكان عام وأخرجت هاتفك لمسحه؟ أنت لست وحدك.
قامت شرطة الشارقة مؤخرًا بتجربة مثيرة للاهتمام، حيث طبعت رمز استجابة سريع QR code وقاموا بلصقه في مكان عام. كان الرمز معنونًا بـ "واي فاي مجاني"، وهو عرض جذاب بشكل خاص.
هدف التجربة كان معرفة عدد الأشخاص الذين يمسحون الرمز دون التحقق من مصدره، والذي لم يكن يحمل أي شعار رسمي أو تفسير لمكان توجهه. لكن عند قيام الأشخاص بمسح الرمز، لم يحصلوا على الواي فاي المجاني، بل تلقوا تحذيرًا بدلاً من ذلك.
شاهد الفيديو أدناه لترى كيف جرت التجربة:
رموز الاستجابة السريعة بسيطة وبديهية. التكنولوجيا تجعل من السهل على كل من الشركات والمستخدمين تبادل المعلومات. وكما ظهر في فيديو شرطة الشارقة، العملية سهلة لدرجة أن الناس لا يفكرون مرتين قبل إخراج هواتفهم ومسح الرمز.
لكن هذه البساطة نفسها قد تؤدي إلى الاحتيال أو سوء الاستخدام.
يمكن للمخادعين وضع رموز QR تقود لمواقع تسرق المعلومات أو تزرع برمجيات خبيثة في هواتف المستخدمين الغافلين. لذلك من المهم توخي الحذر والامتناع عن مسح رموز QR غير الرسمية.
سبق ودعت بلدية دبي إلى اتباع نصائح لحماية النفس من هذه الاحتيالات.
لا تُدخل معلومات حساسة مثل كلمات المرور، التفاصيل المصرفية، أرقام بطاقات الائتمان في المواقع التي تصل إليها عبر رموز QR إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من سلامتها.
عند توجيه هاتفك إلى رمز QR، يظهر الرابط أمامك للتحقق منه قبل الضغط عليه. وتوصي بلدية دبي بالتحقق من أن الرابط يبدأ بـ "https://" كدليل على أمان الاتصال بين هاتفك والموقع.
لا تمسح رموز QR الموجودة على الجدران أو في الأماكن العامة بدافع الفضول. تأكد من أنك تعرف من وضع الرمز قبل مسحه.