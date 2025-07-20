شرطة الشارقة... أمانٌ يحتضن الطفولة ويعيد الثقة للبراءة

طمأنت شرطة الشارقة طفلاً في السابعة من عمره بعد حادث مروري أصابه بحالة من الخوف الشديد. وسارعت الجهات المعنية إلى الاستجابة لبلاغ والدته، الذي أفاد بأن الطفل رفض مغادرة المنزل بسبب حالته النفسية.
كان الطفل، المقيم في خورفكان، يعبر ممر المشاة عندما اقتربت منه مركبة مسرعة. كانت قد تجاوزت الإشارة الحمراء، وكادت أن تصدمه.
ورغم أن الحادث لم يتسبب في أي أذى جسدي، إلا أن التأثير النفسي كان شديدا، مما استدعى تدخل فرق متخصصة.
بعد تلقي البلاغ، توجهت الجهات المعنية إلى منزل الطفل، وقدمت له الدعم النفسي من خلال الحوار الإيجابي والهدايا، بالإضافة إلى جولة إرشادية مع الشرطة. وأوضح العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، مدير شرطة المنطقة الشرقية، أن ذلك جاء لمساعدته على استعادة ثقته بمحيطه، والشعور بالأمان، وتعزيز استقراره النفسي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وحجز المركبة 30 يومًا. وأكدت الشرطة أن تجاوز الإشارة الحمراء لا يؤدي فقط إلى حوادث خطيرة، بل يترك آثارًا نفسية بالغة، وخاصة على الأطفال.
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