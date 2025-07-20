شرطة الشارقة... أمانٌ يحتضن الطفولة ويعيد الثقة للبراءة

بعد تلقي البلاغ، توجهت الجهات المعنية إلى منزل الطفل، وقدمت له الدعم النفسي من خلال الحوار الإيجابي والهدايا، بالإضافة إلى جولة إرشادية مع الشرطة. وأوضح العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، مدير شرطة المنطقة الشرقية، أن ذلك جاء لمساعدته على استعادة ثقته بمحيطه، والشعور بالأمان، وتعزيز استقراره النفسي.