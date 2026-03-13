شرطة الإمارات تلاحق "مثيري الذعر" بالمركبات المعدلة

أطلقت الشرطة في جميع أنحاء الإمارات حملة ضد سائقي السيارات والدراجات النارية المعدلة بشكل غير قانوني، بعد أن أبلغ السكان عن حالة من الذعر في وقت متأخر من الليل بسبب أصوات المحركات الصاخبة التي تشبه الانفجارات في الأحياء السكنية.

قال العديد من السكان إن الضوضاء المفاجئة — التي تُسمع غالبًا خلال ساعات الليل الهادئة — تسببت في البداية في حالة من القلق لأنها تشبه صوت الانفجارات. ومع هيمنة الصراع الإقليمي على عناوين الأخبار، خشي بعض السكان أن تكون هذه الضوضاء مرتبطة بتطورات أمنية قبل أن يدركوا أنها ناجمة عن مركبات تصدر أصوات “فرقعة العادم” متعمدة.

قالت السلطات إن هذه الاضطرابات ناجمة عن مراهقين وسائقين شباب يقومون بزيادة سرعة المحركات أو يستخدمون مركبات مزودة بأنظمة عادم معدلة مصممة لإصدار أصوات شبيهة بالانفجارات.

تأتي هذه الحوادث وسط تصاعد الصراع الإقليمي بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مما دفع بعض السكان إلى الخلط بين الضوضاء المفاجئة والانفجارات أو الضربات الصاروخية.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أصوات محركات صاخبة

أوضحت الشرطة أن الأصوات التي تم الإبلاغ عنها في عدة أحياء كانت مرتبطة بالقيادة المتهورة والمركبات المعدلة وليست مرتبطة بأي تهديد أمني.

طمأن المسؤولون الجمهور بأن الإمارات تظل آمنة ومستقرة، مشيرين إلى أن السلطات الأمنية تواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب.

أفاد سكان في أجزاء من دبي والشارقة بسماع أصوات محركات صاخبة في وقت متأخر من الليل، خاصة من الدراجات النارية والمركبات المعدلة التي تصدر أصوات فرقعة عادم متعمدة تتردد أصداؤها في الشوارع السكنية.

قالت سلطات الشرطة إن مثل هذا السلوك غير قانوني ويشكل إزعاجًا خطيرًا للسلام العام.

تم تكثيف الدوريات الشرطية في الأحياء السكنية بعد شكاوى من السكان بشأن المركبات الصاخبة التي تزعج المجتمعات خلال ساعات متأخرة.

قال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن السلطات تنشر أنظمة مراقبة متقدمة وحملات إنفاذ لمعالجة المشكلة.

“هدفنا هو تعزيز السلامة على الطرق وضمان راحة وهدوء السكان من خلال معالجة المخالفات مثل ضوضاء المركبات المفرطة والتعديلات غير القانونية،” .

تطبيق الشارقة