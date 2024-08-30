شرطة أم القيوين تطلق حملة لسلامة الطلاب

أطلقت شرطة أم القيوين حملة لسلامة طلبة المدارس أثناء عودتهم من الإجازة الصيفية، واتخذت الهيئة خطوات متعددة لتعزيز سلامة التلاميذ، بما في ذلك زيادة تواجد الشرطة بالقرب من المدارس والطرق الرئيسية لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة وتمكين الطلاب من عبور الطريق بأمان.

وتركز الحملة أيضاً على أهمية ارتداء حزام الأمان، وتركيب مقعد الأطفال بشكل صحيح، وممارسات عبور الطريق الآمن للطلاب.