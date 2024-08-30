شرطة أم القيوين تطلق حملة لسلامة الطلاب
أطلقت شرطة أم القيوين حملة لسلامة طلبة المدارس أثناء عودتهم من الإجازة الصيفية، واتخذت الهيئة خطوات متعددة لتعزيز سلامة التلاميذ، بما في ذلك زيادة تواجد الشرطة بالقرب من المدارس والطرق الرئيسية لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة وتمكين الطلاب من عبور الطريق بأمان.
وتركز الحملة أيضاً على أهمية ارتداء حزام الأمان، وتركيب مقعد الأطفال بشكل صحيح، وممارسات عبور الطريق الآمن للطلاب.
وأكد العقيد أحمد راشد المزروعي مدير إدارة المرور والدوريات أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المجتمع وخاصة أولياء الأمور والطلبة والسائقين والقائمين على نقل الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن الهدف هو تعزيز الوعي بالسلامة المرورية وضمان بيئة مدرسية آمنة وخالية من الحوادث، مما يجعل الطرق أكثر أمانا.
وقد تضافرت جهود العديد من الجهات والهيئات لتنفيذ هذه الحملة، بما في ذلك الشرطة المجتمعية، وأفرع المرور بمراكز الشرطة، وشركة ساعد لأنظمة المرور.