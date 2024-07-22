شرطة أبوظبي تنقذ سائقاً تعطل مثبت السرعة في مركبته

أنقذت شرطة أبو ظبي سائقاً تعطل مثبت السرعة في سيارته أثناء القيادة على شارع الشوامخ بأبوظبي، وذلك بفضل التدخل الماهر لرجال شرطة أبوظبي. وكان الحادث قد وقع عند منتصف الليل بينما كان السائق متجها نحو الشهامة.

وتم تصويرعملية الإنقاذ، التي جرت عند منتصف الليل، بالكاميرا. وقام المقدم ناصر السعيدي، رئيس الإعلام الأمني في أبو ظبي، بمشاركة الفيديو في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المقطع كيف قامت الشرطة بالمناورة أمام السيارة المسرعة ومساعدة السائق. وكان الرجل الموجود في الفيديو يجري مكالمة هاتفية مع ضابط الشرطة أمامه، وسُمع وهو يعطيه تعليمات باللغة العربية.

وتمركزت سيارة الشرطة أمام السيارة المعطلة وحاولت إيقافها. وكان الرجل قلقاً من أن هذا قد يؤدي إلى تشغيل الوسادة الهوائية. ورغم الخوف وافق على اتباع التعليمات، لكن الوضع أصبح أكثر إلحاحاً عندما زادت سرعة السيارة بدلاً من أن تنخفض. وهذا ما أجهد صاحب السيارة أكثر.

وبعد جهود متواصلة، مارست سيارة الشرطة المزيد من الضغط، مما أدى إلى تباطؤ السيارة المعطلة تدريجياً وتوقفها في النهاية.