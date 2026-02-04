شرطة أبوظبي تمنح بطلاً من "أصحاب الهمم" شارة الدورية ليوم واحد

أكد العقيد جابر سعيدان النعيمي، مدير مديرية المرور والدوريات في منطقة العين، أن هذه المبادرة تعكس حرص شرطة أبوظبي' على رعاية أصحاب الهمم، وتقديم الدعم لهم، وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تساهم في إسعادهم وإبراز مهاراتهم وقدراتهم. وتترك مثل هذه المبادرات أثرًا نفسيًا إيجابيًا عليهم وتعزز شعورهم بالاندماج الاجتماعي.