الإمارات

شرطة أبوظبي تمنح بطلاً من "أصحاب الهمم" شارة الدورية ليوم واحد

سالم يوسف ركب مركبات دوريات الشرطة، وتعرف خلالها بشكل مباشر على واجبات ضباط المرور
شرطة أبوظبي تمنح بطلاً من "أصحاب الهمم" شارة الدورية ليوم واحد
بهاني بانديوبادهوياي
تاريخ النشر

حققت شرطة أبوظبي حلم شاب من أصحاب الهمم بأن يكون جزءًا من فريقها. لقد حققوا أمنية سالم يوسف' في تجربة واجبات ضابط الشرطة ليوم واحد، مما يعكس التزامهم بإسعاد جميع شرائح المجتمع.

تم تنفيذ المبادرة من قبل فرع التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات في منطقة العين، بمشاركة دورية 'السعادة'، وبالتعاون مع مدرسة الظاهر للشراكات التعليمية (بنين).

خضع الشاب لتجربة ميدانية مميزة تضمنت جولة في إحدى مركبات دوريات الشرطة، تعرف خلالها بشكل مباشر على واجبات ضباط المرور، وأجهزة ومعدات الدورية، ودور الشرطة في حفظ الأمن وخدمة المجتمع.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكد العقيد جابر سعيدان النعيمي، مدير مديرية المرور والدوريات في منطقة العين، أن هذه المبادرة تعكس حرص شرطة أبوظبي' على رعاية أصحاب الهمم، وتقديم الدعم لهم، وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تساهم في إسعادهم وإبراز مهاراتهم وقدراتهم. وتترك مثل هذه المبادرات أثرًا نفسيًا إيجابيًا عليهم وتعزز شعورهم بالاندماج الاجتماعي.

الإمارات: الشرطة تفاجئ 60 سائقًا بهدايا لالتزامهم بقواعد المرور في أبوظبي شرطة أبوظبي تكرم مقيمًا لإنقاذه بدراجة نارية في الصحراء

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com