شرطة أبوظبي تكشف "الوجه المرعب" للقيادة المشتتة

في حملة توعية لافتة، شاركت شرطة أبوظبي مقطع فيديو لحوادث سيارات مروعة، مسلطة الضوء على مخاطر القيادة المشتتة وعواقبها المدمرة على الطريق.

كان كل مقطع بمثابة تذكير صارخ بمدى سرعة تحول الإهمال القيادة الروتينية إلى مأساة.

أظهرت إحدى الحوادث التي التقطتها اللقطات سيارة تصطدم وجهاً لوجه بالمركبة التي أمامها. وبدلاً من التباطؤ، أدى فقدان السائق للسيطرة إلى سلسلة من ردود الفعل، مما أرسل مركبات متعددة إلى اصطدامات وأوقف حركة المرور فجأة.

كانت العواقب فوضوية: تناثرت الحطام وأجزاء السيارات المحطمة على الطريق، وامتدت إلى المسارات المجاورة، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور من جميع الاتجاهات.

كان الاصطدام شديدًا لدرجة أن إحدى المركبات الأمامية انتهى بها المطاف جزئيًا فوق سيارة ثالثة، مما يوضح بوضوح قوة الاصطدام والعواقب المدمرة.

كانت السيارة التي تسببت في الاصطدام الأولي بالكاد مرئية بعد الحادث، حيث دخلت جزئيًا تحت المركبة التي اصطدمت بها.

في مشهد آخر، اصطدمت مركبة مسرعة بالسيارة التي أمامها، مما أدى على الفور إلى تأثير الدومينو من الاصطدامات الخلفية.

دفع الاصطدام المركبة التي تعرضت للضرب إلى الأمام، والتي بدورها اصطدمت بالسيارة التي أمامها، مما أحدث سلسلة من الحوادث التي شملت عدة سيارات في تتابع سريع.

وسط الفوضى، برز سائق واحد؛ فبفضل الحفاظ على التركيز والتحكم، تمكن من الابتعاد عن الاصطدام المباشر، متجنبًا بصعوبة أن يصبح جزءًا من سلسلة ردود الفعل.