شرطة أبوظبي تكرم مقيماً آسيوياً أعاد مبلغاً مالياً مفقوداً

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى مثالاً يحتذى به في النزاهة والأمانة، حيث قام مقيم آسيوي في أبوظبي بتسليم مبلغ مالي عثر عليه إلى الشرطة، وتم تكريمه على هذا الفعل النبيل.