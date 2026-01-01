شرطة أبوظبي تكرم مقيماً آسيوياً أعاد مبلغاً مالياً مفقوداً

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى مثالاً يحتذى به في النزاهة والأمانة، حيث قام مقيم آسيوي في أبوظبي بتسليم مبلغ مالي عثر عليه إلى الشرطة، وتم تكريمه على هذا الفعل النبيل.
ونشرت شرطة العاصمة صورة للمقيم مع الضباط، بينما يقوم العميد الدكتور حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، بتقديمه هدية له تقديراً لمبادرته المسؤولة وأمانته المثيرة للإعجاب في التعاون مع السلطات.
وعند عثوره على المبلغ المالي - الذي لم تحدد شرطة أبوظبي قيمته - قام الرجل بتسليمه إلى مديرية شرطة العاصمة (مركز شرطة الخالدية).
أعرب المكرم عن شكره وتقديره للمديرية، مشيداً بدور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة لتشجيع الجمهور على المشاركة في تعاون إيجابي وفعال.
وفي دولة الإمارات، غالباً ما يتم تكريم السكان تقديراً لجهودهم؛ ففي العام الماضي، قام رجل آسيوي بإعادة مبلغ مالي عثر عليه في أبوظبي إلى الشرطة، وتم تكريمه أيضاً وتقديمه هدية.
وفي شهر نوفمبر، كرمت شرطة عجمان أيضاً فتاة صغيرة تقديراً لأمانتها بعد أن أعادت مبلغاً مالياً عثرت عليه في مكان عام.